Федеральная трасса Р-255 "Сибирь" открыта в Тулуне

После второй волны наводнения федеральная трасса Р-255 "Сибирь" в Тулуне открыта. Движение для любых машин возобновили ранним утром 2 августа, когда уровень воды в реке Ия значительно снизился. По данным на 8 часов, он составляет 930 сантиметров. Пока движение реверсивное, но проезд уже открыт в обе стороны, в Красноярск и в Иркутск.

Перед тем, как открыть дорогу, специалисты осмотрели те четыре километра проезжей части, что вновь побывали под водой.

- Дорога была под водой трое суток. Проезжая часть, мост через реку Ия и другие искусственные сооружения на этом участке федеральной трассы не повреждены, - сообщил начальник ФКУ Упрдор "Прибайкалье" Николай Рейнет.

Пока на федеральной трассе в Тулуне организовано реверсивное движение. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Около 1,5 тысячи водителей ждали с 30 июля, когда откроется федеральная трасса Р-255 "Сибирь" в Тулуне. Возможно, таковых было бы больше. Но дорожники Иркутской области, Бурятии и Красноярского края информировали их заранее, в том числе на частоте, которой пользуются дальнобойщики. Так что многие отложили поездку, чтобы не застрять, или двигались в объезд. Кто-то ждал на стоянках.

Дорогу готовили к открытию еще накануне: расчищали от обломков деревьев и строений, которые опять принесла большая вода, поставили временное ограждение и сигнальные столбики. В Тулуне и сейчас работает 80 федеральных дорожников и 60 единиц техники из нашего и соседних регионов. Раньше они ликвидировали последствия первой волны паводка, а теперь остались, чтобы приводить все в порядок после второго наводнения.

Накануне дорожники готовили трассу к открытию, расчищая от мусора. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

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