2019-08-01T11:48:54+03:00
Происшествия

Федеральная трасса Р-255 "Сибирь" откроется при уровне воды в реке Ия около 900 сантиметров

Федеральная трасса Р-255 "Сибирь", предположительно, будет открыта уже 2 августа [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Федеральная трасса Р-255 "Сибирь" откроется при уровне воды в реке Ия около 900 сантиметровФедеральная трасса Р-255 "Сибирь" откроется при уровне воды в реке Ия около 900 сантиметров
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Когда федеральная трасса Р-255 "Сибирь" в Тулуне откроется? Этот вопрос вновь интересует автомобилистов и дальнобойщиков. Во время второй волны паводка в Иркутской области дорогу снова перекрыли, а для водителей предложили вариант объезда. Пока из Иркутска в Братск можно добраться по "гравийке" через Качуг - Жигалово - Усть-Кут, а затем по региональной дороге - в Красноярск.

Возможно, федеральную трассу Р-255 "Сибирь" в Тулуне откроют уже утром 2 августа. Сейчас над проезжей частью - около метра воды. Уровень воды в реке Ия, по оперативным данным, составляет 1011 сантиметров. Как только вода в реке Ие снизится хотя бы до 900 сантиметров, по трассе снова можно будет ездить.

- Подтопленную часть дороги обследовали, покрытие не разрушено, - рассказывают в пресс-службе ФКУ Упрдор "Прибайкалье". - Специалисты расчищают подходы к трассе, где еще стоит вода.

Большая вода вновь принесла на дорогу обломки деревьев и строений. Все это необходимо убрать.

Вода пока еще не ушла с федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулуне. Фото: Василий Литвинцев.

Вода пока еще не ушла с федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулуне. Фото: Василий Литвинцев.

Дорожники расчищают подходы к подтопленным частям дороги. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье"

Дорожники расчищают подходы к подтопленным частям дороги. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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