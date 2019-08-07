Тайга в Иркутской области полыхает по-прежнему. Увы, площадь лесных пожаров за сутки только увеличилась. В среду, 7 августа, в регионе горит 136 точек на 675 тысячах гектаров, пока что взяли «в кольцо» 18 пожаров на площади 22,8 тысячи гектаров. Что показывает карта лесных пожаров в Иркутской области? От огненной стихии все так же страдает лес в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Огонь уже вплотную подбирается к нескольким населенным пунктам. Так, по данным МЧС, лес полыхает в пяти километрах от села Бур в Катангском районе.

− На самом деле, в Буре пока только сильная задымленность, как таковой угрозы для села нет, − рассказывает глава Непского МО Катангского района Александр Сизых. – Хотя местные жители, конечно, переживают. Прошлый летом это село чудом отстояли от огненной стихии, потушив пожар всего в 50 метрах от жилых домов. Но сейчас огонь окружает село Ика. Там работают специалисты, надеемся, что этот пожар быстро потушат.

Карта лесных пожаров в Иркутской области: 37 населенных пунктов в дыму.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Также лес горит в трех километрах от поселка Светлый в Бодайбинском районе и в пяти − от поселка Луговский в Мамско-Чуйском районе. Два из таких опасных пожаров уже «взяли в кольцо»: в трех километрах от поселка Никольск в Киренском районе и в двух километрах от деревни Колотовка.

Но сибиряков тревожат не только те пожары, что приближаются к жилым домам. Дым от огня, разгулявшегося в глубине тайги, разносит ветром по соседним территориям. Все еще дышат едкой гарью жители 37 сел и городов в Катангском, Киренском и Усть-Кутском районах. Однако специалисты Роспотребнадзора успокаивают, что вредные вещества в воздухе везде в пределах нормы.

Спасатели тушат огонь в лесу, разбирают завалы. Фото: Авиалесоохрана.

Итак, как в Иркутской области борются с пламенем?

− В тайге работают 1197 человек и 244 единицы техники, из них девять − воздушные суда МЧС России и Минобороны, − сообщили в региональном ГУ МЧС. – Авиация тушит лесные пожары, в первую очередь, вблизи населенных пунктов. Перевозкой пожарного десанта и мониторингом обстановки занимаются 10 воздушных судов министерства лесного комплекса Иркутской области.

По данным областного правительства, пожары на площади 582 тысячи гектаров пока «закрыты в зоне контроля». То есть их не тушат из-за того, что они бушуют в труднодоступной и удаленной местности. Пламя мог бы сбить дождь, но пока от «небесной канцелярии» помощи ждать не стоит. На севере Иркутской области все также жарко и сухо.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим ЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/724005" frameborder="0"></iframe> Сибирь в дыму.Тайга горит каждое лето. Так почему в этом году лесные пожары вызвали скандал?

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