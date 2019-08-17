2019-08-17T19:36:39+03:00
Общество

Стюардессу, спасшую 43 пассажира из загоревшегося Ан-24 в Бурятии, наградят Орденом Мужества

Все необходимые документы отправлены в Москву [фото, видео]
Наталья ЛЫТКИНАМария КНЯЗЕВА
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Стюардессу Елену Лапуцкую, спасшую 43 пассажира из загоревшегося самолета, наградят Орденом МужестваСтюардессу Елену Лапуцкую, спасшую 43 пассажира из загоревшегося самолета, наградят Орденом МужестваФото: Наталья ЛЫТКИНА
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Каждому заслуженному подвигу — достойная награда! Так считают россияне, высказывающие свое мнение после того, как было принято решение о награждении Орденом Мужества бортпроводников самолета «Уральских авиалиний», экстренно севшего «на брюхо» в поле кукурузы. Пользователи соцсетей уверены, что таких же почестей заслуживает стюардесса Елена Лапуцкая, которая в одиночку справилась с эвакуацией пассажиров из самолета Ан-24, аварийно севшего и загоревшегося в Бурятии. Несмотря на то, что у нее самой от удара сломались ребра, Елена смогла спасти всех 43 пассажиров. В авиакатастрофе погибли только пилоты.

Ситуацию с просьбами о представлении ее к награде корреспонденту «КП» прокомментировала сама Лапуцкая: «Все необходимые документы собраны и уже давно отправлены в Москву. Мы находимся дальше от столицы, поэтому для этого требуется больше времени».

Как уверяет Елена, ее наградят Орденом Мужества и министерской почетной грамотой. И не только ее, весь экипаж Ан-24, погибших — посмертно. Однако, с момента аварии прошло еще только два месяца.

- Пока не закончится расследование, награждения не будет, - говорит стюардесса. - Для меня самое главное, что я жива и живы пассажиры.

Стюардесса Лапуцкая, которая спасла 43 пассажира в авиакатастрофе АН-24.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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