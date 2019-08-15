2019-08-15T06:55:17+03:00
Происшествия

ДТП в Ангарске: маршрутка врезалась в ограждение, пострадала пассажирка

Возможно, авария случилась из-за поломки автобуса [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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ДТП в Ангарске: маршрутка врезалась в ограждение, пострадала пассажиркаДТП в Ангарске: маршрутка врезалась в ограждение, пострадала пассажиркаФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Утро 15 августа для нескольких жителей Ангарска началось не слишком приятно - с ДТП. В аварию попал маршрутный автобус № 3, который ездит по маршруту "Магистральный" - железнодорожный вокзал". В 9.45 на улице Горького, в центре города, он врезался в металлическое ограждение дороги. В салоне было восемь пассажиров. Удар, к счастью, был не слишком сильный. Многие только перепугались, пострадала одна женщина - но незначительно.

Из восьми пассажиров только одна получила незначительные травмы Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Из восьми пассажиров только одна получила незначительные травмыФото: ГУ МВД по Иркутской области

- Не исключено, что авария могла случиться из-за поломки автобуса, возникшей во время движения, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Пока это только предположения. Дорожные полицейские работают на месте, выясняя точные причины, из-за чего маршрутка попала в ДТП.

Напомним, накануне случилась авария под Иркутском. Лоб в лоб столкнулись две фуры. Оказалось, что одна из них вылетела на встречную полосу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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