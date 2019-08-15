Лесные пожары в Иркутской области: площадь горящей тайги уменьшилась на 97 тысяч гектаров

Наконец-то хорошие новости - в Иркутской области стала меньше гореть тайга. Буквально за сутки площадь пожаров уменьшилась на 97 тысяч гектаров. Но, по данным на 15 августа, огонь все еще бушует на 672 тысячах гектаров леса на севере региона - в Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Катангском, Киренском, Казачинско-Ленском, Усть-Кутском, Жигаловском, а также Качугском районе. И хоть цифры пока большие, настроение у сибиряков уже намного оптимистичнее.

- Несколько дней подряд у нас шли проливные дожди, - рассказывают «Комсомолке» жители Усть-Кута, где пару дней назад тайга полыхала сильнее всего. - Дым рассеялся, дышать стало легко. Надеемся, что скоро пожары утихнут.

Дожди над горящими лесами в Усть-Кутском, а еще Жигаловском и Нижнеилимском районах вызывают с помощью авиации – над тайгой кружит метеорологический самолет Ан-26 «Циклон». Кроме того, за день спасатели вылили около 200 тонн воды с вертолета Ми-8 МЧС России на кромки пожаров, чтобы остановить огонь.

- Также с пламенем борются 311 парашютистов-десантников, 176 сотрудников лесной охраны и 325 мобилизованных, - рассказывают в правительстве Иркутской области. - Специалисты отслеживают ситуацию с самолета Ан-2 и двух легкомоторных самолетов. Четыре вертолета Ми-8 перевозят спасателей. В лесах работает 94 машины.

Подтягиваются силы и из соседних регионов. Так, помогать нам приехали 86 авиапожарных из Приморского и Хабаровского края, 198 сотрудников авиалесоохраны, в том числе из Бурятии и даже Ханты-Мансийского автономного округа.

- Специалисты выкапывают минерализованные полосы в удаленных и труднодоступных местах, чтобы остановить огонь, - рассказывают в Авиалесоохране. – А еще заливают пламя из специальных ранцевых огнетушителей, разбирают завалы и следят, чтобы потушенные пожары не разбушевались вновь.

Накануне потушили огонь на площади 1,4 тысячи гектаров на севере региона, еще на 18 тысячах гектаров пожары взяты в кольцо. По-прежнему закрыты в зоне контроля, то есть не тушатся пожары на 580 тысячах гектаров леса в отдаленных, труднодоступных территориях в Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Катангском, Киренском и Казачинско-Ленском районах. В регионе по-прежнему действует режим ЧС.

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