Арестованный министр лесного хозяйства Иркутской области Сергей Шеверда ушел в отставку

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, который сейчас находится в СИЗО, все же покидает свой пост. Как сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе правительства Иркутской области, еще 21 августа чиновник написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности, которое было подписано губернатором Приангарья Сергеем Левченко.

Напомним, 6 июня этого года Сергея Шеверду арестовали в московском аэропорту Шереметьево и в тот же день доставили в Иркутск. Вскоре ему предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Следователи считают, что уже экс-министр, будучи осведомленным об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки в «Туколони» не принял мер к расторжению договоров купли-продажи леса на территории заказника и к прекращению незаконной рубки. Как итог: из-за рубки на площади около 120 га лесному фонду России причинили ущерб в 748 млн рублей.

А в июле следователи изъяли у Сергея Шеверды некоторое имущество: автомобиль марки Volkswagen Touareg 2013 года выпуска стоимостью около 1,5 млн рублей, а также нашли у него крупные суммы денег. 80 тысяч долларов США и 2 млн рублей, которые хранились в индивидуальной сейфовой ячейке в одном из банков Иркутска.

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