Видео: в Ангарске разыскивают педофила, который напал на 10-летнюю девочку
- Уважаемые родители! 6 сентября вечером было нападение на ребенка 10 лет! - такое тревожное сообщение на днях разлетелось по соцсетям в Ангарске. - Поговорите с детьми, чтобы в подъезды, лифты не заходили с незнакомыми.
Сибиряки всполошились. Что же конкретно произошло в тот день?
- По версии следствия, с 19.00 до 19.30 в одном из подъездов дома 13 микрорайона Ангарска молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, а затем скрылся, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области.
Разыскивается педофил из Ангарска, который напал на 10-летнюю девочку.Видео: СУ СКР по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемого разыскивают следователи СКР и сотрудники полиции.
- На вид подозреваемому 20-25 лет, рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, - сообщают в СУ СКР по региону. - Был одет в черную футболку с белой эмблемой на груди, голубые джинсы, темные кроссовки с белой подошвой. Еще у него был с собой черный рюкзак.
Кстати, момент, как злоумышленник убегает, попал на камеры видеонаблюдения. Так что стоит присмотреться к кадрам внимательнее - возможно, вы видели этого человека или знакомы с ним. В таком случае правоохранители просят сразу им сообщить об этом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Таксисту-убийце дали мало": родители погибшей 9-летней девочки будут настаивать на пожизненном сроке
Суд вынес ему приговор - 20 лет в колонии строгого режима (подробности)
Трое братчан на глазах у ребенка изнасиловали сибирячку, чтобы отомстить ее мужу
Насильники арестованы, им грозит до 10 лет за решеткой (подробности)
Версия: 17-летний подросток-«тихоня» из Усть-Кута зарезал хулигана, который напал на него из-за длинных волос
Трагическая драка между парнями произошла после того, как одному из них не понравился внешний вид другого (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU