Видео: в Ангарске разыскивают педофила, который напал на 10-летнюю девочку

- Уважаемые родители! 6 сентября вечером было нападение на ребенка 10 лет! - такое тревожное сообщение на днях разлетелось по соцсетям в Ангарске. - Поговорите с детьми, чтобы в подъезды, лифты не заходили с незнакомыми.

Сибиряки всполошились. Что же конкретно произошло в тот день?

- По версии следствия, с 19.00 до 19.30 в одном из подъездов дома 13 микрорайона Ангарска молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, а затем скрылся, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/731216" frameborder="0"></iframe> Разыскивается педофил из Ангарска, который напал на 10-летнюю девочку.Видео: СУ СКР по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемого разыскивают следователи СКР и сотрудники полиции.

- На вид подозреваемому 20-25 лет, рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, - сообщают в СУ СКР по региону. - Был одет в черную футболку с белой эмблемой на груди, голубые джинсы, темные кроссовки с белой подошвой. Еще у него был с собой черный рюкзак.

Кстати, момент, как злоумышленник убегает, попал на камеры видеонаблюдения. Так что стоит присмотреться к кадрам внимательнее - возможно, вы видели этого человека или знакомы с ним. В таком случае правоохранители просят сразу им сообщить об этом.

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