Последняя гастроль Кирилла «Руки-базуки» Терешина в Сибири: еще в Иркутске "синтоловый качок" признался, что ищет врача для операции

Один из самых хайповых персонажей российского Ютуба Кирилл "Руки-базуки" Терешин в прямом смысле лишился самого дорого. 23-летний фрик, как сам себя называет Кирилл, все-таки послушал многочисленные советы медиков, и наконец, откачал синтол из своих бицепсов, благодаря которым он получил славу и заработал миллионы рублей. После операции в сети появилось видео, как уже экс-синтолового качка с ложечки кормит его мама.

Так уж получилось, что одними из последних, кто видел, а кто-то даже и пощупал синтоловые бицепсы Кирилла Терешина, были его иркутские поклонники. На прошлой неделе «Руки-базуки» приезжал в Иркутск на съемки спортивного баттла.

- Насколько я знаю, он не полностью удалил синтол, - рассказывает "КП-Иркутск" блогер Андрей Вергулес, который и приглашал Терешина на съемки в Иркутск. – Кирилл убрал его частично. За раз выкачать все невозможно. Таких операций у него будет еще много. Что касается съемок в Иркутске, то на здоровье он не жаловался. Только сказал, что во время нашего спортивного баттла не может поднимать тяжелые веса, так как в руках может начаться воспаление. Мы и не настаивали.

Кирилл Терешин во время приезда в Иркутск.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кстати, в интервью «Комсомолке» Кирилл Терешин признавался, что выкачивать 6 литров синтола из «рук-базук» пока не собирается. По его словам, благодаря им, его стали приглашать на различные шоу, и так ему удалось заработать на две квартиры в Москве.

- Мне он говорил, что долго искал подходящего доктора для операции, - продолжает Андрей Вергулес. – А пока все делал для хайпа, чтобы его обсуждали. На самом деле, он понимал, что если не выкачать эту дрянь, к 30 годам, руки могут и ампутировать. Вообще, профессиональные атлеты подкалывают синтол, но очень осторожно, и в малых количествах.

Впереди у Кирилла Терешина длительная реабилитация. Что придумает синтоловый качок в следующий раз, и чем собирается зарабатывать, пока неизвестно. Так же как и то, не спадет ли его популярность в Интренете. Будут ли его приглашать на известные ток-шоу и на гастроли в разные города без накаченных рук?

- Имидж «Рук-базук» у него уже создан, так что какое-то время сможет ловить хайп и без синтола, - говорит Андрей Вергулес. – В разговоре Кирилл признавался, что хочет подкопить денег, накупить недвижимости в Москве, сдавать ее и жить не работая.

Добавим, что видеоролик со съемок Кирилла Терешина в Иркутске должен появиться в сети на следующей неделе.

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