Глава Сретенского района о ДТП с автобусом в Забайкалье: пассажиры оказались «сплющены как в консервной банке»

Появились новые подробности страшного ДТП с автобусом в Забайкалье. Напомним, 1 декабря автобус с пассажирами, который ехал из Сретенска в Читу, слетел с трассы в 60 километрах от Читы и упал на ледяной покров реки, перевернувшись на крышу. Данные о количестве погибших и пострадавших в жутком ДТП уточняются. Так, по данным правительства Забайкальского края, 19 человек погибли и еще 19 госпитализированы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747129" frameborder="0"></iframe> В Забайкалье автобус с людьми упал с моста.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку в Забайкальском крае: пассажиров зажало в салоне

Место аварииФото: Алексей СТЕФАНОВ

Ситуацию также прокомментировал глава Сретенского района Алексей Закурдаев, который находится на месте ДТП с автобусом в Забайкалье.

- Автобус упал на крышу, и все пассажиры оказались сплющены, как в консервной банке, - рассказал "Комсомолке" глава Сретенского района Алексей Закурдаев. - Четверо своими силами выбрались. Они обращались в больницу, но, видимо, травмы у них незначительной степени тяжести, и сейчас они находятся дома. Остальных вытаскивали. 18 человек находятся в ЦРБ, состояние различной степени тяжести. Погибших - 19, тела уже направлены в морг. Завтра с утра планируем составить полный список, будет опознание. Девять личностей уже установлены, но данные пока еще подтверждаются. Известно, что среди погибших есть двое детей, одному два года, второму пять-шесть лет. С утра будем вести адресную работу с семьями, чтобы оказать помощь. Губернатор приезжал, также рассказал о содействии в оказании финансовой помощи семьям погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747139" frameborder="0"></iframe> Начальник Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов - о ДТП в Забайкалье.Николай Басов сообщил, что на базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю открыты горячие линии для оказания психологической помощи пострадавшим и их родственникам (c) Ruptly

Как сообщил Алексей Закурдаев, разбился автобус утвержденного маршрута № 541, межрайонный, который возит пассажиров несколько раз каждый день.

- О причинах говорить пока рано, сейчас ведутся оперативно-следственные мероприятия, все силы здесь. Специалисты разбираются, - отметил глава Сретенского района.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747117" frameborder="0"></iframe> Спасатели работают на месте ДТП в Забайкальском крае.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку, пассажиров зажало в салоне (c) Ruptly

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747145" frameborder="0"></iframe> Местный житель рассказал о спасении пострадавших в ДТП с автобусом.ДТП произошло в 60 километрах от населенного пункта Сретенск на мосту через реку Куэнгу. По предварительным данным, у автобуса разорвало переднее колесо (c) Ruptly

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