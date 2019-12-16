2019-12-16T15:27:38+03:00
Происшествия

"Забайкальскому стрелку" Рамилю Шамсутдинову, застрелившему 8 человек в воинской части, продлили арест

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах кровавой бойни под Читой
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Забайкальскому стрелку" Рамилю Шамсутдинову, застрелившему 8 человек в воинской части, продлили арест"Забайкальскому стрелку" Рамилю Шамсутдинову, застрелившему 8 человек в воинской части, продлили арест
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Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части под Читой, продлили арест на четыре месяца. Информацию об этом "Комсомолке" подтвердил его адвокат Руслан Нагиев.

- Также ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, сейчас он ждет этапа, чтобы направиться в Москву для прохождения этой экспертизы, - прокомментировал Руслан Нагиев.

- Предстоит еще много следственных действий, - добавил второй его защитник Равиль Тугушев в видео, которое выложил на своей странице в Фэйсбуке.

Напомним, трагедия разыгралась 25 октября в военном городке под Читой. Был обычный спокойный вечер. Пока вдруг не раздались выстрелы... Рядовой Рамиль Шамсутдинов расправился с личным составом своего подразделения. Хладнокровно застрелил восьмерых человек, еще двоих ранил. Почему? Мотивы до сих пор неясны...

После кровавой бойни "забайкальский стрелок" сдался сразу. Его арестовали, следователи завели уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц", сообщали в Читинском гарнизонном суде.

Как оказалось, в этой военной части задача солдатов - охранять стратегически важные объекты. Стрельба произошла в подразделении немедленного реагирования. Надо сказать, что отбор в эти войска очень строгий. Известно, что Рамиль Шамсутдинов к моменту ЧП отслужил уже четыре месяца. А еще - что он подготовленный стрелок. Он с детства мечтал о военной службе и со школы готовился к ней.

В тот вечер от его рук погибли два офицера, контрактник и пять срочников.

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Рамиль Шамсутдинов много лет состоял в школьном спецотряде для подготовки к службе в Вооруженных Силах и с детства мечтал о военной службе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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