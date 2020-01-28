2020-01-28T08:18:16+03:00
Здоровье

Коронавирус не подтвердился: жителя Забайкалья, которого госпитализировали в Улан-Удэ, лечат от пневмонии

Мужчина вернулся из поездки в Китай с высокой температурой и кашлем
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус не подтвердился: жителя Забайкалья, которого госпитализировали в Улан-Удэ, лечат от пневмонии.Коронавирус не подтвердился: жителя Забайкалья, которого госпитализировали в Улан-Удэ, лечат от пневмонии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Для жителей Улан-Удэ и Читы поездки в Китай по делам или на отдых – обычное дело. Да и самих китайцев в регионе очень много. Рядом же. Именно поэтому сообщения о распространении коронавируса в соседней стране заставили Забайкалье объявить режим повышенной готовности. Эпидемиологи ужесточили контроль самолетов и поездов, прибывающих из Китая. Проводится опрос пассажиров и членов экипажа о состоянии здоровья, измерение температуры. Автотранспорт, который идет через границу, осматривают особенно тщательно. А если с температурой в больницу обращается кто-то из тех, кто недавно был в Китае, его решено проверять на коронавирус.

-Накануне 36-летний мужчина, который был проездом в Улан-Удэ, госпитализирован с высокой температурой и лихорадкой, - сообщают в Управлении Роспотребнадзора Бурятии. –Врачам сразу было ясно – пневмония, осложение ОРВИ. Но какого происхождения это воспаление легких? Ведь было известно, что этот человек недавно вернулся из Китая. Поэтому его госпитализировали в отдельный бокс. Анализы отправили новосибирский «Вектор».

Сегодня доктора выдохнули. Диагноз коронавируса не подтвердился. У туриста пневмония, вызванная пневмококком.

Отметим, ранее в Иркутске на карантин закрывали студенческое общежитие, где коронавирус подозревали у шести китайцев. К счастью, опасения не подтвердились.

Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

В Роспотребнадзоре предупреждают о симптомах инфекции - высокая температура, сухой кашель, затрудненное дыхание. Риск в том, что болезнь может буквально в три дня развиться до серьезных осложнений. Чтобы не подхватить коронавирус, специалисты не рекомендуют ездить в КНР.

Дорогу в Ухань, откуда распространился коронавирус, перекрывают бетонными блоками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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