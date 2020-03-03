Два года условно: военный суд дал солдату, который обвинялся в избиении Рамиля Шамсутдинова, достаточно мягкое наказание

Читинский гарнизонный военный суд приговорил Руслана Мухатова, срочника из части в поселке Горный, к двум годам лишения свободы условно и 30 тысячам рублей штрафу. Солдат обвинялся в том, что он, по поручению сержанта, заставлял новобранцев заниматься физическими упражнениями. А в том случае, если они не желали подчиняться -бил их рукой в боксерской перчатке. Среди этих военнослужащих был и Рамиль Шамсутдинов - тот самый, что устроил стрельбу в части, убил восемь человек и двоих тяжело ранил.

Гособвинитель требовал для солдата два года колонии, Рамиль Шамсутдинов считал, что парня надо отправить "на перековку" в дисбат. Но приговор оказался достаточно мягким - два года условно и штраф в 30 тысяч рублей.

-Я думаю, такой приговор объясним тем, что солдат раскаялся и попросил прощения у всех пострадавших от его действий, - сообщил "КП"-Иркутск адвокат Шамсутдинова, Руслан Нагиев. -К слову, приговор в законную силу еще не вступил, его могут обжаловать. Пока я не могу сказать, будет ли мы это делать. Ведь наша цель в этом деле - не "посадить" парня в тюрьму любой ценой. Нужно, чтобы он понял свою ответственность. А суд признал сам факт неуставных отношений в части. И это произошло.

Адвокат Шамсутдинова также настаивает на рассмотрении дела о вымогательствах денег и хищении средств с зарплатной карты Рамиля.

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