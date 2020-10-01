Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восемь сослуживцев, смягчили обвинение. Фото: соцсети

Очередное заседание по громкому делу, по которому проходит солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, состоялось 1 октября в Читинском гарнизонном военном суде. Напомним, 25 октября 2019 года Шамсутдинов хладнокровно застрелил 8 сослуживцев в воинской части №54160 в Забайкальском крае. Во время сдачи караула рядовой неожиданно наставил автомат на своих сослуживцев и открыл огонь. На месте погибли два офицера и шесть солдат, еще двое – контрактник и срочник чудом остались живы.

- 1 октября состоялось оглашение постановления по результатам предварительного слушания, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» адвокат Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев. - Рамилю немного смягчили обвинение. Из дела исключили гематомы и ссадины, которые нашли у одного из погибших. Оказалось, они были получены еще до стрельбы. Правда, существенно на приговор это вряд-ли повлияет. Смягчающими обстоятельствами в этом деле является то, что Шамсутдинов сам сдался при задержании, его положительные характеристики, сотрудничество со следствием, признание вины и раскаяние.

Добавим, что Рамиля Шамсутдинова обвиняют по таким статьям как: «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.

Ранее, СК России сообщил, что солдат сам рассказал, как совершал расстрел. Итак, по версии следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов с автоматом АК-74М, прибыл с сослуживцами на место подготовки дежурной смены. Получив там 4 магазина, с 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял своих сослуживцев из автомата. При этом он целился им в грудь и спину. Израсходовав первый магазин, срочник присоединил новый и продолжил стрельбу. Когда Шамсутдинов понял, что некоторые из солдат могли выжить, он осмотрел их, а затем хладнокровно сделал в них контрольные выстрелы.

- 1 октября арест Рамиля Шамсутдинова продлили еще на три месяца, - продолжает Равиль Тугушев. – Следующее судебное заседание пройдет 29 октября. На нем состоится отбор присяжных заседателей, которые решат, заслуживает он снисхождения или нет. Затем рассмотрение дела. Думаю, что приговор огласят к концу этого года.

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