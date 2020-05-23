Самолет МС-21 усовершенствуют новым двигателем: модифицированную модель лайнера 21 века представили в Иркутске

На Иркутском авиазаводе сняли на видео усовершенствованную модель новейшего российского пассажирского лайнера МС-21. Его оснастят современным двигателем ПД-14, более легким, надежным и экономичным в расходе топлива, чем другие. Его изготовили в Перми специально для самолетов этой серии, первые двигатели доставили в Иркутск в январе этого года.

Это уже пятое воздушное судно МС-21, которое вскоре начнет летные испытания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/780685" frameborder="0"></iframe> В Иркутске показали модифицированную модель самолета МС-21 с двигателем ПД -14.

- Первый полет самолета МС-21 с отечественной силовой установкой производства «ОДК-Пермские моторы» должен состояться в четвертом квартале 2020 года, - рассказали в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. - Уже выполнена сборка отсеков фюзеляжа самолета, поставлены основные узлы и агрегаты по кооперации от предприятий группы ПАО «ОАК», изготовлены и поставлены консоли крыла, осуществлена стыковка крыла и фюзеляжа, идет монтаж агрегатов, установка оборудования и прокладка жгутов в отсеках фюзеляжа и крыла.

Сборка МС-21. Фото: корпорация "Иркут"

Современный пассажирский авиалайнер, который собирают в Иркутске, давно проходит летные испытания. Первая модель поднялась в небо в 2017 году. С того времени уже четыре самолета, благополучно прилетевшие из Иркутска в Москву, испытывают на аэродроме Жуковский. Два из четырех самолетов оснащены пассажирскими салонами, один вмещает 163 кресла, второй – 211. В конце апреля полеты, приостановленные ненадолго из-за коронавируса, возобновились. Всему миру показывают первые рейсы МС-21 на фото и видео.

- Для получения российского сертификата и начала поставок требуется около 650 полетов, - сообщали в пресс-службе корпорации «Иркут». - На 22 апреля было выполнено более 300 полетов. В воздухе регистрируется до 40 тысяч параметров. Основные системы самолета разработаны российскими предприятиями.

В феврале этого года сборщики показали весь процесс создания лайнера МС-21. Каждый следующий самолет дорабатывается, исходя из испытаний предыдущих моделей. Используются передовые технологии и продвинутые системы управления.

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