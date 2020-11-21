Как работают световые маяки нового пассажирского лайнера МС-21. Фото: корпорация "Иркут"

Корпорация «Иркут» продолжает рассказывать о том, как на Иркутском авиазаводе собирают новый среднемагистральный пассажирский авиалайнер МС-21. На этот раз сборщики опубликовали очередное видео, в котором познакомили будущих пассажиров о работе фюзеляжных аэронавигационных маяков. Благодаря им лайнер будет видно в любое время суток, и в любые погодные условия.

- Аэронавигационные маяки на фюзеляже МС-21 разного цвета, - рассказывают в корпорации «Иркут». – На левом крыле красные огни, на правом — зеленые. Так сделано для того, чтобы в темноте можно было определить, где находится самолет и в какую сторону движется. Также красные аэронавигационные маяки расположены под фюзеляжем, а белые на бортах ближе к хвосту самолета.

Как отмечают в корпорации, такие цветные огни воздушные суда позаимствовали у морских. Благодаря этому, лайнеры теперь расходятся не только в море, но и в небе.

- Внешнее светотехническое оборудование МС-21 спроектировано по всем современным мировым стандартам, - говорит ведущий инженер по испытанию светотехнического оборудования Юрий Пушкарев. - Каждый световой прибор состоит из большого количества светодиодов. У них долгий срок службы. Если даже из строя выйдут несколько светодиодов, прибор продолжит работать.

Вскоре конструкторы обещают познакомить будущих пассажиров МС-21 с тем, как новейший лайнер научился отпугивать птиц на своем пути.

Напомним, первый опытный МС-21 совершил свой первый полет в Иркутске 28 мая 2017 года. А в сентябре 2018-го лайнер испытали летчики из Европы. Эта возможность представилась двум летчикам-испытателям и инженеру-испытателю Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA).

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