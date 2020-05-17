Медикам Иркутской области выплатили доплаты за апрель в полном объеме

В Иркутской области врачи, медсестры и водители «скорых», которые контактируют с коронавирусными больными, получили федеральные доплаты по 25 и 50 тысяч рублей за апрель. Об этом врио губернатора Приангарья Игорю Кобзеву доложили на совещании руководители медицинских учреждений и представители профильных министерств.

Напомним, накануне коллектив Иркутской станции скорой помощи пожаловался на то, что сотрудники получили за апрель обычную зарплату, без учета надбавок, установленных президентом страны за работу с больными коронавирусом. Возмущенные медики записали видеообращение и опубликовали его в соцсетях. Люди были недовольны тем, что по факту доплата им составила от 400 до двух тысяч рублей с учетом времени, которое они провели с больными Covid-19.

Ситуация изменилась после вмешательства главы региона Игоря Кобзева. Он оперативно приехал на встречу с медиками и пообещал, что положенные доплаты персонал станции скорой помощи получит в течение суток. Позже на совещании в правительстве региона Игорь Кобзев распорядился произвести перерасчёт выплат за апрель всем врачам в Иркутской области, которые работают с коронавирусными пациентами.

И вот сегодня, 17 мая, доплаты за апрель медикам региона, контактирующим с коронавирусными пациентами, выплачены в полном объеме в соответствии с изменениями в постановление правительства РФ от 12 мая 2020 г. № 484. В первоначальной редакции постановления выплаты сотрудникам предусматривались за фактически отработанное с больными время. Теперь фактор времени не учитывается.

- В общей сложности 9 млн 675 тыс. рублей были доведены 12 медицинским организациям региона, которые оказывают скорую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, на доплату персоналу, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В сообщении отмечается, что врачи получили по 50 тысяч рублей, фельдшеры и водители «скорых» - по 25 тысяч рублей. Кроме того, за счет средств, которые были выделены региону из федерального бюджета, министерство здравоохранения Иркутской области уже перечислило аванс за первую половину мая медорганизациям, которые работают с коронавирусными пациентами. Полностью стимулирующие выплаты должны быть произведены до конца месяца.

На совещании также было отмечено, что право на федеральную доплату имеют не только врачи, младший медперсонал и водители, но и технические работники, санитары, которые также трудятся в больницах с коронавирусными пациентами. Список таких специалистов будет составлен отдельно в каждом медицинском учреждении области.

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