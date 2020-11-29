Эксперты объяснили, почему сибиряки в пандемию скупают гаражи и машиноместа Фото: Иван ВИСЛОВ

То, что квартиры сейчас расходятся, как горячие пирожки, - не секрет. Но, как стало известно КП-Иркутск, сибиряки вкладывают деньги не только в жилье. Эксперты подсчитали, что за год в нашем городе на 20% вырос спрос на гаражи и на 10% - на машиноместа. И применение им находят самое разное!

Например, даже если не собираетесь «селить» в бокс собственную машину (а в сибирские зимние морозы это очень актуально), то для хранения вещей и заготовок - самое то. Предприимчивые иркутяне сдают помещения для машин в аренду или даже организуют небольшие автомастерские. Сам гараж в Иркутске в среднем стоит 350 тысяч рублей. Если его сдавать, скажем, за семь тысяч в месяц, то примерно через четыре года он окупится, а затем начнет приносить небольшой, но все-таки доход.

- В условиях второй волны пандемии, экономической неопределенности и плавающего курса валюты приобретение гаража с целью обезопасить свои финансовые сбережения, найти им выгодное вложение, стало еще более актуальным, - объясняют аналитики «Авито Недвижимости». - Привлекательность данного варианта заключается, прежде всего, в его бюджетности. Ведь цены на рынке жилья уже не первый месяц растут, особенно в сегменте однокомнатных, двухкомнатных квартир и студий.

Еще одна причина - будущая "гаражная амнистия", которая должна упростить порядок регистрации объектов. Закон планируют принять до конца года.

Если сравнивать цены на гаражи по Сибири, то мы примерно в середине. Так, в Красноярске гараж обойдется в 400 тысяч, а в Новосибирске - в 300 тысяч. Ну а самые дорогие боксы в Сочи - 1,9 миллиона рублей! Цена, как за двухкомнатную квартиру. А все потому что там развивается новый тренд - «жилой гараж». Это когда их обустраивают под постоянное жилье.

А вот машиноместа в Иркутске стоят дороже гаражей, - в среднем 750 тысяч рублей, - и, хоть и пользуются популярностью, но меньшей.

- Гаражи принадлежат к бюджетной недвижимости эконом-класса, что делает их привлекательными, - поясняет руководитель направления первичной и загородной недвижимости сервиса Дмитрий Алексеев. - А высокая стоимость кадастровой оценки машиномест и не менее высокие налоги на их содержание - аргументы не в пользу их покупки.

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