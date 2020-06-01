Застрелившему восемь сослуживцев солдату Рамилю Шамсутдинову предъявлено новое обвинение

Рамилю Шамсутдинову, солдату-срочнику, 25 октября 2019 года застрелившему 8 сослуживцев в одной из частей в Забайкалье, предъявлено еще одно обвинение. Теперь ему предстоит ответить перед законом еще и за покушение на убийство.

- Предыдущее обвинение по статье «Убийство» никто, конечно, не отменял. Погибло 8 человек, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» адвокат Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев. – А так как два человека выжили во время стрельбы, обвинение уточнили и разделили на две части, добавив "Покушение на убийство".

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала о трагедии в воинской части №54160 поселка Горный под Читой. Рядовой Шамсутдинов во время сдачи караула неожиданно наставил автомат на своих сослуживцев и открыл огонь. На месте погибли два офицера и шесть солдат, еще двое – контрактник и срочник чудом выжили. В министерстве обороны России сообщали тогда, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами.

- Контрактник пришел в себя, и дает показания, а вот солдат еще без сознания, - продолжает Равиль Тугушев. – Сам же Равиль Шамсутдинов сейчас находится в забайкальском СИЗО. Когда я был у него последний раз, он содержался один в общей камере. 15 июня планирую приехать к нему вновь. Планируется, что следствие будет окончено не раньше июля.

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