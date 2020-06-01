2020-06-01T14:32:09+03:00
Происшествия

Застрелившему восемь сослуживцев солдату Рамилю Шамсутдинову предъявлено новое обвинение

Теперь стрелка обвиняют еще и в покушении на убийство
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Застрелившему восемь сослуживцев солдату Рамилю Шамсутдинову предъявлено новое обвинение. Фото: соцсетиЗастрелившему восемь сослуживцев солдату Рамилю Шамсутдинову предъявлено новое обвинение. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Рамилю Шамсутдинову, солдату-срочнику, 25 октября 2019 года застрелившему 8 сослуживцев в одной из частей в Забайкалье, предъявлено еще одно обвинение. Теперь ему предстоит ответить перед законом еще и за покушение на убийство.

- Предыдущее обвинение по статье «Убийство» никто, конечно, не отменял. Погибло 8 человек, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» адвокат Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев. – А так как два человека выжили во время стрельбы, обвинение уточнили и разделили на две части, добавив "Покушение на убийство".

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала о трагедии в воинской части №54160 поселка Горный под Читой. Рядовой Шамсутдинов во время сдачи караула неожиданно наставил автомат на своих сослуживцев и открыл огонь. На месте погибли два офицера и шесть солдат, еще двое – контрактник и срочник чудом выжили. В министерстве обороны России сообщали тогда, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами.

- Контрактник пришел в себя, и дает показания, а вот солдат еще без сознания, - продолжает Равиль Тугушев. – Сам же Равиль Шамсутдинов сейчас находится в забайкальском СИЗО. Когда я был у него последний раз, он содержался один в общей камере. 15 июня планирую приехать к нему вновь. Планируется, что следствие будет окончено не раньше июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Забайкальский стрелок, который убил 8 сослуживцев, воспитывался отцом, сотрудником МВД (Подробности)

"Они меня все достали": стали известны подробности кровавой бойни в воинской части под Читой (Подробности)

Не дожил до дембеля 25 дней: солдат, убитый срочником в Забайкалье, мечтал стать пограничником (Подробности)

Два года условно: военный суд дал солдату, который обвинялся в избиении Рамиля Шамсутдинова, достаточно мягкое наказание (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в воинской части Забайкалья: Солдат-срочник застрелил восьмерых сослуживцев»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тулуне медики заразились коронавирусом от дальнобойщиков
Пострадавших пайщиков потребительского кооператива разыскивают в Иркутске
Поисковики из Бурятии отправятся на раскопки на острова курильской гряды
Ремонт на улице Депутатской из-за нарушений остановили в Иркутске
Отключение горячей воды в Иркутске 2 июня 2020: график
Отключение холодного водоснабжения в Ленинском округе Иркутска перенесли
Движение по улице Улан-Баторской ограничили в Иркутске
Игорь Кобзев: Продление ограничительных мер на 2 недели считаю правильным
Игорь Кобзев посетил Ангарск
Первый случай коронавируса зафиксирован в Качуге
Горячая линия по вопросам детского отдыха организована в Иркутской области
Стал известен портрет типичного алиментщика в Иркутской области
Марат Хуснуллин отметил прогресс в восстановлении Тулуна
ТПП Восточной Сибири оказала благотворительную помощь детской областной больнице
Индекс самоизоляции в Иркутске на 1 июня: на улице очень много людей
С 1 по 10 июня подпишись на "Комсомолку" на 6 месяцев со скидкой 10%
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 1 июня: плюс 210
Банк ВТБ продолжает поддержку своих клиентов в условиях пандемии
2189 случаев заражения коронавирусом подтверждены 1 июня в Иркутской области
Пожар на площади 2700 гектаров «взяли в кольцо» в Иркутской области
6713 укусов клещей зарегистрировано в Иркутской области