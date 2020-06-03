Медвежата не отходили от матери: грузовой поезд насмерть сбил медведицу в Иркутской области

С тех пор, как проснулись медведи, в Иркутской области зафиксирован уже второй наезд грузового поезда на косолапого. И оба они произошли в Чунском районе. Первый раз бурый вышел к перегону Кешево-Торея. Машинист пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. Медведь погиб на месте.

Второй случай произошел накануне. Еще один переход хищника через железнодорожные пути закончился смертью. В ночь на 1 июня на рельсах между Чукшей и Таргизом оказалась медведица с тремя медвежатами. Машинист заметил их, но остановить поезд не получилось.

«Идущий состав сбил взрослого зверя», - сообщает пресс-служба администрации Чунского района Иркутской области.

Бурые малыши не стали убегать в лес, какое-то время кружили вокруг своей матери. К месту трагедии, чтобы осмотреть медвежат и если потребуется забрать, выдвинулся инспектор.

«Когда он прибыл на место происшествия, их уже не было. По следам видно, что они ушли в лес, - рассказал государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Чунскому лесничеству Андрей Кривоносов.

Искать новоиспеченных сирот не будут. По словам специалистов, медвежата-первогодки уже способны сами выжить в лесу.

«Поскольку сейчас в лесу тепло, есть корм и нет пищевых конкурентов – медведи всеядны», - отметил Андрей Кривоносов.

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