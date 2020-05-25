2020-05-25T07:33:53+03:00
Дом. Семья

Рысь Алена воспитывает котят-сирот в Сибирском зоопарке Иркутска

Трех «Матроскиных» подкинули в картонной коробке [фото]
Мария КНЯЗЕВА
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Рысь Алена в зоопарке Иркутска воспитывает подброшенных котят. Фото: Инстаграм Сибирского зоосадаРысь Алена в зоопарке Иркутска воспитывает подброшенных котят. Фото: Инстаграм Сибирского зоосадаФото: Предоставлено "КП"
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Рысь Алена рада, у нее снова появились котята. И пусть, что приемные, и даже совсем не дикие, а от домашней кошки. Зато теперь материнский инстинкт снова найдет свой выход.

Иркутяне, наверняка, помнят, что ласки и заботы у Аленки хватает на многих. За три года, что она живет в Сибирском зоопарке, дикая кошка уже вынянчила полуторамесячных медвежат, пятерых щенков аляскинских маламутов, двух амурских котят, да и опыт с котятами от домашней кошки уже был. Так что, как только она услышала жалобное мяуканье подброшенных малышей к дверям филиала в микрорайне Солнечном, поняла - «мои».

Когда котят занесли к ней в вольер она, убедившись, что с малышами все в порядке, принялась приводить их в порядок – вылизывать шерстку ребятни до блеска. В числе приемышей два мальчика и одна девочка – рыжик и полосатые брат с сестрой.

Ласки у рыси хватит на всех. Фото: Инстаграм Сибирского зоопарка

Ласки у рыси хватит на всех. Фото: Инстаграм Сибирского зоопарка

Пока Аленка пребывает в эйфории от неожиданного материнства, ее супруг Айдар места себе не находит, ведь в природе самки воспитывают рысят отдельно от самцов.

Хотя Айдара самого еще пока можно записывать в «котята», ведь ему всего год, а половозрелыми рыси становятся только в 2.5. Аленка же по рысьим меркам - дама взрослая (ее малюткой в 2017 году привезли в Иркутск из зверосовхоза, где растили на шубу – прим.авт.), вот и приходится пока усмирять материнские чувства приемышами.

«Рыжего котенка уже забронировали», - сообщили в зоопарке.

Сотрудники надеются, что и остальных скоро разберут. Ведь в сложившихся условиях, когда зоопаркам в буквальном смысле приходится выживать из-за отсутствия доходов от продажи билетов, кормить зверей только на пожертвования от неравнодушных иркутян, подбрасывать им еще новых животных, можно сказать, преступление.

Зоопарки города уже даже выставили на продажу одних, чтобы прокормить других. В Сибирском зоопарке в числе первых на продажу оказались сурикаты, а в Доме природы предлагают купить анаконду или нильского крокодила.

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Рысь Алена воспитывает котят-сирот в зоопарке Иркутска
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КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь

Банковские реквизиты вы можете узнать из публикаций в Инстаграме зоопарка. Каких продуктов не хватает в данный момент подскажут по тел. (3952) 717-317, 8-983-407-70-38.

Всегда нужны фрукты, крупы, мясо, яйца, молочные продукты. Принять их могут в филиале по адресу проспект Маршала Жукова 36/4 (у ледокола «Ангара»). Если боитесь контактировать, продукты с 10.00 до 20.00 можно оставить прямо на крыльце, постучать и отойти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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