Розыгрыш викторины «Конституция - это я!» в Иркутской области 28 июня: кто первым выиграл квартиру

28 июня – четвертый день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Вот уже несколько дней жители Иркутской области, равно как и все россияне, выражают свое мнение на избирательных участках.

И четыре дня подряд проходит розыгрыш викторины «Конституция - это я!». Ее «Комсомольская правда» проводит в честь всероссийского голосования по поправкам в Основной Закон страны, а также в честь 95-летнего юбилея газеты. День рождения «Комсомолка» отмечала месяц назад.

В числе призов – планшеты, телевизоры, смартфоны, автомобили и квартиры. Получить их есть шанс у каждого. Для этого надо прийти на участок и проголосовать по поправкам. Там же вы увидите волонтеров «Комсомольской правды». Они предложат заполнить вам анкету, где нужно будет указать свои данные и ответить на три простых вопроса. И все! Каждый участник получает номер, который играет во всех розыгрышах - чем раньше зарегистрируешься, тем больше шансов! (10 шагов к вашему подарку, смотрите ниже).

Розыгрыш викторины «Конституция - это я!» проходит каждый день, с 25 по 1 июля. Финал состоится 8 июля. Трансляцию самого розыгрыша можно увидеть на телеканалах "Аист" и "ТиВиСи", либо прослушать на радио "Комсомольская правда" (91, 5 fm) . А чтобы сразу узнать результаты и проверить свой номер, а, заодно, и удачу, заходите на сайт irk.kp.ru. Также они публикуются в газете "Комсомольская правда". Победитель определяется случайным образом, комбинация цифр выпадает в специальной программе.

Кстати, для удобства тех, кто не следил за розыгрышем викторины «Конституция - это я!» в Иркутской области 25, 26 и 27 июня, мы публикуем все выигравшие номера и за эти дни. Проверьте, может быть, вам повезло!

В первый день розыгрыша определилось, кто получит машину, телевизоры, планшеты и сразу сто смартфонов. Во второй день в розыгрыше участвовали еще 50 смартфонов, 5 планшетов, 3 телевизора и наконец, автомобиль!

В третий день - три телевизора, пять планшетов и 50 смартфонов. Все они ищут своих обладателей.

Сегодня, 28 июня, в розыгрыше призов – одна (первая) квартира, один автомобиль, 15 планшетов, 60 смартфонов и 10 телевизоров.

Розыгрыш викторины «Конституция - это я!» в Иркутской области 28 июня: результаты

Вот они - номера билетов очередных победителей! Если выпавшие цифры совпадают с вашим квитком, звоните, чтобы получить приз (телефоны указаны ниже).

Номера, обладатели которых получают 28 июня приз – телевизор:

380414204

380297364

380451007

380608888

380028159

381195598

380033937

380032569

380186454

380258844

Номера, обладатели которых получают 28 июня приз – планшет:

381194956

380151013

380445831

380373467

380486539

381038296

380544264

380288486

381244502

380820987

380906941

380059829

380428707

380611597

380064125

Номера, обладатели которых получают 28 июня приз - смартфон:

380324046

380828300

380777226

380313339

380168927

380372836

380710498

380011467

380659005

380696711

380059829

381054503

380066063

380929586

380329636

380091401

380165653

380191921

380054536

380066850

380324160

380638913

380907017

380613221

381018095

380853695

380426160

380549072

380046080

380357252

380565087

380138898

381073572

381149796

380799718

381004152

380769141

380464867

380491056

380254145

380733284

380576815

380285616

380364985

380799367

381265470

380006246

380430885

380298926

380601924

380210762

381197454

380669700

380589202

380881173

380149722

380571093

380124021

380691003

380974706

Номер, обладатель которого выиграл 28 июня квартиру:

380926815

Номер, обладатель которого выиграл 28 июня автомобиль:

380332946

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/787534" frameborder="0"></iframe> "Комсомолка" поздравляет победителей викторины "Конституция - это я!" в Иркутской области 28 июня.

Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 27 июня, результаты:

Поздравляем победителей (ищите свои номера)

Пять планшетов

380228420

380741531

380138024

381162865

380322891

Пятьдесят смартфонов

380915100

380882325

380895441

380815963

380726999

380062701

380040460

381058512

380372562

380666521

380181543

380014984

380691028

380906343

380638894

380091914

381101962

380347137

380191308

380626025

380661771

380191313

380415394

380483779

380419023

380692005

380462538

380945855

380539343

380209253

380638861

380652639

380453875

380518317

380701469

380000259

380881572

381121487

380014235

380610211

380224106

380258023

380280186

381011893

380078187

380840459

380904905

380523960

380895244

380864607

Три телевизора

380949628

380884252

380680550

Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 26 июня, результаты:

Поздравляем победителей (ищите свои номера)

Три телевизора

381158998

380700525

380716819

Пять планшетов

381097479

380684952

381014384

380456957

380648004

50 смартфонов

380580904

380930732

380189887

381080169

380735729

381148204

380528013

380333136

380054649

380248928

380529958

380806413

380945009

380500435

380333085

380371698

380960057

380840287

380544413

380680777

380554122

380008256

381101511

380645308

380528760

380701967

380388513

380151724

380022132

380258856

380455568

381009448

380405350

380491032

381015517

380807148

380754322

380733113

380544333

381197358

380165429

380256312

380145745

380952013

381012704

380767789

380696022

380116805

381136907

380004144

Розыгрыш викторины «Конституция -это я» в Иркутской области 25 июня, результаты

Поздравляем победителей (ищите свои номера)

Автомобиль:

380347425

Телевизоры:

380544205

380901485

380408476

Планшеты

380009943

380809729

380859492

380033763

380549493

Смартфоны

380571430

380659143

380016478

380322400

380311556

380027439

380350784

380033724

380799665

380068600

380632952

380609672

380132850

380061141

380281604

380860272

380454777

380005996

380948550

380710341

380339590

380384251

380730143

380008412

380549497

380528012

380748012

380015832

380529731

380016865

380331286

380008461

380350779

380068525

380033767

380444908

380512219

380544407

380528945

380132975

380061576

380592034

380499314

380328761

380066362

380319170

380528807

380145686

380476813

380342935

380473313

380096467

380067061

380291697

380817972

380331478

380425395

380714003

380221996

380009074

380449722

380256161

380032625

380440132

380317985

380815923

380472367

380010689

380132612

380842003

380068597

380452044

380741012

380836444

380452192

380252443

380673101

380012448

380491552

380952004

380400522

380680573

380661719

380041502

380818462

380675062

380780950

380483728

380384625

380408300

380617356

380920037

380829999

380583220

380752506

380351230

380316641

380195246

380066272

380347263

КАК ПОБЕДИТЕЛЯМ ПОЛУЧИТЬ ПРИЗЫ

50 смартфонов

Положение о викторине

.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка, выигравшая автомобиль в викторине «Конституция – это я»: «Больше не придется делить с мужем одну машину на двоих» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08