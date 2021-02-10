Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 февраля: в областном центре заболевших COVID-19 регистрировали уже больше 18 200 раз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 10 февраля. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией под контролем – резерв коек есть, лекарства тоже, идет плановая вакцинация добровольцев. Последние несколько дней отмечается постепенное снижение темпов ежесуточного прироста заболевших, что точно радует жителей Приангарья.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 10 февраля: за стуки +258 заболевших. Общее число случаев инфицирования - 51 521. В больницах остаются 1881 пациент с COVID-19. Дома лечатся 6909 наших земляков. Выздоровели уже 46 662 (за сутки плюс 303).

К несчастью, смертей не удалось избежать и в минувшие сутки - скончались от коронавируса 8 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 сгубил 1755 заболевших, еще 213 с таким же диагнозом умерли от других болезней.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 февраля: областной центр стабильно в лидерах по числу заболевших

В Иркутске с начала пандемии COVID-19 заразились уже более 18 200 человек. Цифра самая большая среди территорий области. Однако, не все так однозначно.

-Конечно, выше всего заболеваемость в крупных городах, - рассказала во время прямого эфира заместитель губернатора Иркутской области Валентина Вобликова. -Но в пересчете на 100 тысяч жителей мы видим другую картину.

Например, в поселке Мамско-Чуйском районе всего порядка 130 заражений с начала распространения инфекции. Цифра небольшая, но в пересчете на количество населения – внушительная.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 февраля: массовые мероприятия все также под запретом

Из-за этого отменили традиционный бурятский ехор, который жители региона танцевали каждый год в центре Иркутска в первый день празднования Сагаалгана. В этом году Новый год по восточному календарю наступает 12 февраля. Увы, этот день пройдет без массовых танцев. Но остальные празднества состоятся, как и прежде, будут мастер-классы, концерты, а ведь залы накануне разрешили заполнять на 50%.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 10 февраля.

Памятка, контактировавшим с заболевшим коронавирусом. Фото: сайт Минздрава Иркутской области

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