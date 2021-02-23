Спасают детей от педофилов и ловят автоугонщиков: как иркутяне помогают полиции

Слава Дорошенко, который спас девочку от педофила.

Иногда происходит так, что залогом успешного раскрытия даже самого резонансного преступления становится не только оперативность и профессионализм полицейских, но и активная гражданская позиция обычных горожан. Да, порой задерживать преступников сыщикам помогают бдительные очевидцы с неравнодушным отношением к происходящему вокруг. «Комсомолка» собрала самые интересные случаи за последние годы, когда сибиряки, порой рискуя собой, попробовали себя на страже закона.

ШКОЛЬНИК ПОЙМАЛ ПЕДОФИЛА, КОТОРЫЙ ПЫТАЛСЯ ПОХИТИТЬ ДЕВОЧКУ

Итак, пожалуй, самый громкий подобный случай, прогремевший на всю страну, произошел в Иркутске в ноябре 2019 года. В роли полицейского себя попробовал 16-летний школьник Слава Дорошенко. Этот худенький парнишка проявил себя не только как сыщик, но и как настоящий мужчина. Вечером, 23 ноября парень возвращался с тренировки по баскетболу. Недалеко от авиационного завода заметил, как мужчина силой затаскивает на заднее сиденье автомобиля 9-летнюю девочку. Она пыталась сопротивляться – кричала и звала на помощь. Но как ребенку отбиться от здорового мужика? Не мог бы этого сделать и Слава, но он не растерялся. Подбежал к первой попавшейся машине и попросил помощи у водителя Глеба Сизых и вместе они бросились в погоню за преступником. Тот, запаниковав, заехал в тупик и высадил перепуганную школьницу. После этого Глеб и Слава передали марку машины и госномер полиции. Благодаря этому преступника, задержали через несколько часов. Им оказался местный житель, который уже дважды (!) сидел за изнасилования. В общей сложности он провел за решеткой 16 лет.

- У меня даже мысли не было пройти мимо,- признался тогда Слава Дорошенко.

Полицейские награждают Славу Дорошенко

После этого, Слава прославился на всю страну. Парень получил награды от МВД, Следственного комитета, диплом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». А еще его на свой бой позвал знаменитый боец Александр Емельяненко.

Полицейские же и вовсе пригласили Славу после школы пойти служить к ним. И мальчишка решил воспользоваться этим предложением.

- Я четко решил, что хочу стать полицейским, а именно следователем, - рассказал летом 2020 года Слава «КП» - «Иркутск». – Буду поступать в институт МВД. Уже узнал, какие предметы нужно сдавать на ЕГЭ. Так что, усиленно готовлюсь.

ОХРАННИК ПАРКОВКИ НЕ ДАЛ УГНАТЬ ЭЛИТНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК

Не менее бдительным оказался сотрудник службы безопасности одного из иркутских бизнес-центров Альберт Чемезов. В октябре 2018 года преступники во время его дежурства пытались угнать элитный внедорожник Toyota Land Cruiser 200, и сильно пожалели об этом. Заметив, что за рулем автомобиля находится не ее хозяин, Альберт, к слову, ослуживший в МВД 19 лет, тут же заблокировал ворота, и не дал выехать с парковки.

- Угонщик представился мне другом владельца авто, который якобы попросил перегнать ее на автомойку, - рассказывал Альберт. – Я ответил, что меня никто не предупреждал об этом, а он стоит на одном: выпусти меня и все. Тут я у него прямо спросил: ты что угоняешь машину? Никуда я тебя не выпущу. После этого он достал нож, и стал нападать на меня.

Между мужчинами завязалась борьба. Все происходило прямо под камерами видеонаблюдения. Чтобы вызвать подмогу Альберт Чемезов стал пинать по машинам, надеясь на то, что на звуки сигнализации кто-нибудь выйдет. Подмога пришла откуда не ждали. Из лифта появилась бабушка.

- Я затащил ее обратно и вместе с ней попытался уехать на второй этаж, но угонщик бросился за нами, - продолжает Альберт Чемезов. – В тесном лифте, мне наконец удалось его зажать, а когда поднялись наверх, обезвредить и удерживать до приезда наряда полиции.

Задержанный охранником мужчина и его сообщник оказались профессиональными автоугонщиками. В отношении них было возбуждено уголовное дело. Ну а майора в отставке Альберта Чемезова его бывшие коллеги поблагодарили за проявленную смелость.

Альберт Чемезов поймал автоугонщика Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ВОДИТЕЛИ НЕ ДАЛИ СБЕЖАТЬ ВИНОВНИКАМ КРУПНЫХ ДТП

Кто мог бы точно служить в дорожной инспекции, так это 39-летний иркутянин Василий Барнич. В феврале 2020 года мужчина загнал в ловушку сбежавшего виновника ДТП. Все произошло на улице Байкальская. Прямо на глазах Василия столкнулись Тойота Королла и Мазда СХ. Только Василий собирался подойти к разбитым авто, чтобы проверить, есть ли пострадавшие, как из салона Тойоты выскочил водитель. Не взглянув на раскуроченные кузова машин, он словно спринтер побежал прочь.

- Я даже сам от себя не ожидая, бросился за ним, - рассказывал «КП-Иркутск» Василий Барнич.

Когда парень метров через 500 забежал во дворы, и решил скрыться за домом, Василий проявил смекалку и каким-то образом, даже не зная местности, догадался срезать путь, и оказался с убегавшим лицом к лицу. Беглец так запыхался, что оказывать сопротивление не стал.

- Я схватил его за куртку, - говорит Василий. Он спрашивает: «Это что, ваша машина, в которую я врезался?». Я не стал ничего объяснять, сказал, мол, моя, отвел обратно на место ДТП и передал полицейским.

Кстати, задержанный 26-летний иркутянин оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Ранее на него было составлено сразу 10 протоколов. Что касается Василия, то спустя две недели он получил диплом от МВД.

Свидетелем еще более страшного ДТП стал ангарчанин Владимир Голдобин. 29 июня 2020 года 17-летний подросток за рулем Тойоты Ипсум сбил двух человек на пешеходном переходе в 8 микрорайоне. Сразу после аварии, нарушитель, не оказав пострадавшим первой помощи и не вызвав врачей, скрылся, и бросив свою машину во дворах, сбежал. 32-летний пешеход от полученных травм вскоре скончался. Еще одна попавшая под колеса женщина получила травмы.

Что касается лихача, то уже через час сыщики вышли на его след благодаря Владимиру Голдобину. Мужчина преследовал машину виновника ДТП, а затем сообщил в полицию о ее местонахождении.

Василий Барнич догнал автоугонщика Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ангарчанин Владимир Голдобин помог задержать виновника смертельного ДТП. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДЕВУШКА НЕ ОСТАВИЛА В ОПАСНОСТИ РЕБЕНКА

Ну и конечно, не обойтись в нашем списке историй без неравнодушной сибирской девушки. Речь о 18-летней иркутянке Анастасии Щукиной, которая прошлым летом помогла найти 12-летнюю девочку. Все произошло поздним вечером в не самом благополучном микрорайоне Ново-Ленино. Анастасия заметила девочку, которая стояла с котенком в руках на автобусной остановке. Девушка подошла к ребенку и спросила, почему она одна.

- Она ответила, что якобы гуляла с подругами, а те бросили ее уехали, - рассказывает Анастасия. – И спросила меня: «Будет ли автобус? А то мне надо уехать в центр». Оказалось, что денег у нее ни на такси, ни даже на маршрутку нет.

Анастасия сразу поняла, что бросать школьницу одну на остановке опасно. Тем более, на улице уже темнело. Поэтому решила помочь школьнице добраться до дома. Но девочка звонить родителям категорически отказалась. Анастасия привела школьницу домой, напоила чаем и вместе с матерью начала спрашивать у девочки номер телефона родителей. Но семиклассница настаивала на своем. Номер своей мамы она якобы не запомнила, а отчиму звонить отказалась. Поэтому попросила Анастасию оставить ее на ночь.

Утром ориентировку на исчезнувшую школьницу разместили во всех СМИ и популярных пабликах в соцсетях.

Я зашла в соцсети и обомлела, - говорит Анастасия. – Все ленты в соцсетях были с ориентировками Вики. После этого я сразу позвонила полицейским, которые вернули школьницу домой.