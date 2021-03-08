«Пахал отсюда и до заката»: братчанин Семен Павличенко рассказал, как стал одним из лучших саночников мира в сезоне

Семен Павличенко и все его награды за 2021 год.

Братский саночник Семен Павличенко, который в этом году занял третье место в общем зачете Кубка мира, решил подробно рассказать поклонникам о своих наградах, завоеванных в сезоне. 29-летний братчанин, давно не скрывающий, что мечтает после завершения спортивной карьеры, попробовать себя в роли блогера, записал видеоролик и показал свои кубки и медали.

- Всем привет, я Семен Павличенко, не буду скромничать - профессор в санном спорте, - так поприветствовал зрителей Семен. – И сегодня я расскажу вам о своих наградах.

Напомним, что в число лучших саночников мира сезона 2020-2021, Семен Павличенко вошел после того, как завоевал сразу несколько медалей. Братчанин взял золото в командной эстафете на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Затем на восьмом этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке сибиряк завоевал серебряную медаль в одиночном заезде. И еще взял золото в спринте. Также Семен стал серебряным призером в спринте, на чемпионате мира в Кенигзее.

- Посмотрите на медаль чемпионата Европы, завоеванную в командной эстафете, - показывает одну из медалей Семен. – Он выполнена в форме многогранника. Каждая ее грань – шаг к достижению успеха. Например, вот эта грань говорит о том, что я не прогуливал тренировки, не курил, делал зарядки, был дисциплинированным спортсменом. А вот эта грань говорит о том, что нужно хорошо отдыхать. Другая грань напоминает о том, что не нужно ничего бояться. Остальные предупреждают что нельзя хамить тренеру, что нужно зашить комбинезон, сделать подарки жене и детям. Всего на медали 12 граней, как 12 подвигов Геракла.

Также саночник подробно рассказал, как ему удалось завоевать 3-е место в общем зачете Кубка мира. А еще показал, пожалуй, свою самую ценную медаль, которую сибиряк получил 17 лет назад на своих первых всероссийских соревнованиях.

- Тогда я занял третье место, - улыбается Семен. – Знаете, первая медаль – как первая любовь. Правда, первую свою любовь я не помню, а вот медаль помню.

Свою коллекцию наград Семен Павличенко может пополнить уже в марте этого года. С 11 по 14 марта он выступит на заключительных стартах сезона – на чемпионате России в Сочи.

Ну а после этого, саночнику вновь можно подумать о новых роликах. Ведь Семен уже давно приучил своих подписчиков в соцсетях к необычным постам. Летом 2019 года он удивил всех, выложив фотографии, на которых, он сменив профессию, подрабатывает полировщиком автомобилей в родном Братске. А зимой Семен решил проводить столь удачный для себя 2019 год заездом по саночной трассе в…смокинге.

Видео: предоставлено "КП"-"Иркутск" Семеном Павличенко.

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 - 5-е место, Пхенчхан-2018 - 14-е место.

Достижения: чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019, 2021), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015, 2021), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» (2019) и бронзового (2020). Чемпион России - 2019.

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