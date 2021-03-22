Произошло землетрясение в Забайкальском крае 22 марта силой в 4 балла Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Забайкальском крае 22 марта зафиксировали сейсмологи Байкальского филиала геофизической службы РАН в 06.15 по иркутском времени (по читинскому времени это было в 07.15). Эпицентр его находился в Каларском районе. Как сообщают специалисты, сильней всего толчки ощущались в поселках Удокан и Новая Чара. Они находятся в 5 километрах от эпицентра.

- Также сейсмособытие не прошло незаметно в селе Чара, поселке Икабья, поселке Хани в Якутии, а также на железнодорожных станциях в Забайкалье – Новая Чара, Икабья, Олондо, в Кодарском тоннеле, - отмечают ученые Байкальского филиала геофизической службы РАН.

Землетрясение в Забайкальском крае 22 марта. Эпицентр отмечен желтой точкой. Фото: Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение в Забайкальском крае 22 марта оценивается в 3-4 балла. По данным пресс-службы МЧС России по Забайкалью, сообщений от жителей не поступало, разрушений строений и объектов инфраструктуры, но в районе для проверки уже работают оперативные группы.

Напомним, это уже не первое движение земной коры, зафиксированное в Каларском районе. Впервые в этом году толчки силой 3-4 балла зафиксировали еще в феврале. Этот уже восьмой. И это только те, которым присвоены баллы, кроме них сейсмологи фиксировали не малое количество афтершоков.

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