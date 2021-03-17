Сейсмологи зарегистрировали трехбалльное землетрясение в Забайкалье 17 марта ночью Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Забайкалье 17 марта ночью произошло недалеко от поселков Удокан и Новая Чара. Как сообщают сейсмологи Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, эпицентр его был в 5 километрах от первого населенного пункта и в 10 километрах от второго. Толчки ощущались около полуночи, в 23.47 по иркутскому времени.

- Сила толчков оценена в 3 балла, - рассказали ученые. – Энергетический класс 11.2.

О каких либо последствиях движения земной коры не сообщается. Напомним, это уже не первое сейсмособытие в Каларском районе Забайкальского края. Первые толчки там были зафиксированы 11 марта, после этого было несколько афтершоков, сила одного из них была также 3 балла.

В Иркутске же последнее ощутимое землетрясение случилось 12 марта днем. Его эпицентр был в Монголии, сила толчков 3-4 балла.

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