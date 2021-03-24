Туристический бум на Байкале: базы отдыха на лето раскупают уже сейчас, а цены могут вырасти на 30% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще не закончился зимний турсезон, а на Байкале уже вовсю бронируют места на лето. Самое "горячее" время, как обычно, - июль и август. Вода в озере прогревается, особенно в заливах Малого моря и возле Ольхона, так что загорать и купаться - одно удовольствие! Вот туристы и стараются заранее урвать номера в гостиницах и турбазах.

Вот, например, Ольхонский район, село Сахюрта. Самый бюджетный домик (двухместная кровать, стол, стул, удобства – на улице, питание не включено) на двоих обойдется в 9800 рублей за неделю, парковка - бонусом. И пометка: "Последний номер…". А в Хужире за такое же жилье просят минимум 12600 рублей (но здесь бонусом вы получите еще и чайник!). Можно, конечно, поехать "дикарями", забронировав землю под палатку на кемпинге, - за это попросят всего 2800 рублей. Но подойдет не всем.

- Если хотите летом отдохнуть с комфортом, то успевайте бронировать, пока места есть, - торопят администраторы самих турбаз.

Нет, это даже не маркетинговый ход, чтобы заманить побольше туристов на лето. Спрос на отпуск на Байкале нынче в самом деле зашкаливает.

- В феврале-марте (а это самые популярные месяцы для зимнего туризма на озере) гостиницы и турбазы заняты практически на 100%, свободных мест не найти, - говорит председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма Игорь Коваленко. - Причина понятна: из-за пандемии небольшой выбор, где отдохнуть за границей, и вместо моря многие поехали на Байкал. Особенно популярен Ольхонский район.

И неудивительно. Знаменитый узорчатый лед, катание по озеру на коньках, морозный воздух и сказочные зимние пейзажи - экзотика для жителей той же западной России. Да что там, не каждый сибиряк хоть раз побывал на Байкале зимой!

- Из-за высокого спроса цены на проживание в гостиницах подскочили примерно на 30% и выше, - продолжает Игорь Коваленко. - Вероятно, такое же подорожание произойдет и в июле-августе, раз места начали бронировать сейчас. Поэтому совет туристам такой: либо тоже планировать летний отпуск на Байкале заранее, либо поехать на отдых в мае или июне. Да, эти месяцы не так популярны, потому что вода в озере еще холодная - не искупаешься. Но и без этого на том же Ольхоне можно приятно провести время: заказать экскурсии и познакомиться с местными легендами и достопримечательностями, попробовать бурятскую кухню, да и просто зарядиться энергией Байкала... Зато и цены ниже, и больше выбор номеров.

Что интересно, в 2021 году на озере стало больше туристов из России, но общий турпоток все-таки ниже, чем до пандемии.

- Раньше до 70-80% отдыхающих на озере - это были иностранцы, сейчас их здесь практически нет, - сказал Игорь Коваленко. - Есть разница и в том, кто как отдыхает. Например, гости из-за рубежа обычно путешествуют по маршруту "Иркутск-Листвянка-Ольхон", задерживаясь на Байкале на два-три дня. А россияне, и тем более жители Иркутской области, чаще едут прямиком в Ольхонский район, но остаются там подольше.

Если сравнивать с прошлым, коронавирусным годом, то, конечно, путешественников на Байкале стало больше. Вспомним: в 2020-м сначала турбазы были закрыты, затем люди сами не рвались в путешествия, боясь где-нибудь подцепить заразу. А сейчас туристы, по словам экспертов, едут в отпуск намного охотнее, особенно на природу.

КОНКРЕТНО

Из-за пандемии турпоток упал

- В 2020 году на 36% сократилось число гостей в гостиницах, базах отдыха, санаториях Приангарья, - рассказали в Иркутскстате. - Всего за год было размещено 578 тысяч человек. Серьезные потери понесли крупные организации, поскольку в пандемию туристы стали чаще выбирать небольшие, уютные и бюджетные уголки для отдыха. Кстати, на Байкале туристам могут предложить даже более комфортные условия, чем в Иркутске: номеров высшей категории там больше.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Снова платят кешбэк за отдых

Жители Приангарья, как и всей страны, могут снова отдохнуть с кешбэком. Условия уже знакомые:

- Туристу на карту вернется 20% стоимости тура или проживания, максимум - 20 тысяч рублей. Оплатить поездку необходимо карточкой МИР до 15 июня, а поехать в любой регион можно будет до 30 июня, - рассказывают в Агентстве по туризму Иркутской области.

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