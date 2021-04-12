Продукты подорожали. Все: иркутские хозяйки вспомнили об экономии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Я в магазин хожу со списком. И все подряд не беру, сначала смотрю, где какие скидки, - хозяйки, рассказывая о покупках, только рукам разводят. - Подорожало же все, сильно подорожало! Полторы тысячи потратишь, а вроде и не купил ничего. Особенно сильно подскочили в цене куриные яйца, их и по 100 рублей уже продают».

А в соцсетях гуляют посты с фотографией мяса кур, которое стоит дороже 400 рублей за килограмм, почти как говядина. Конечно, при ближайшем рассмотрении видно, что на снимке в интернете - филе, а не просто голень или, например, крыло. То есть все по-честному, обычное мясо стоит около 200 рублей за кило. Но и то, что цены выросли на все продукты, тоже правда. Они серьезно подорожали с начала этого года.

Молочка пока «держит оборону»

Сравниваем. В январе этого года мы с вами покупали ту же курятину в среднем по 180 рублей за кило, а к началу апреля ее стоимость, только по официальным данным Иркутскстата, которым нельзя не доверять, выросла, опять же в среднем до 196 рублей. Солидно!

Брешь в семейном бюджете пробивает и покупка качественного сливочного масла (спред не берем, для здоровья полезнее его вообще не употреблять), подскочившего в цене за квартал сразу на 15 рублей. Молочка пока «держит оборону», хотя больше приходится платить за творог и сметану - на 8 - 9 рублей, за сыры - на 4 рубля.

Подскочили в цене и куриные яйца, в среднем почти на червонец за десяток. И хотя до Пасхи еще далеко, а сотню за них действительно приходится выложить.

- Годовой темп прироста цен на продукты питания уже в феврале повысился до 7% после 5,8% в январе, - отмечают в Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления ЦБ РФ. - Сложная ситуация из-за вспышек птичьего гриппа в ряде российских регионов привела к сокращению производства продукции птицефабрик в целом по стране. Для профилактики вируса местные производители увеличили расходы на дезинфекцию и закупку витаминов для кур-несушек. Кроме того, на ситуацию влияет удорожание кормов из-за роста цен на зерно, а также инкубационных яиц на фоне сокращения их поставок из стран Евросоюза. В совокупности эти факторы повлекли ускорение роста цен на яйца. По этим же причинам замедлилось снижение цен на мясо кур, при этом его стоимость оставалась ниже, чем годом ранее. Рост затрат производителей на корма и транспорт повлиял на увеличение цен на свинину и продукты переработки мясной и молочной промышленности, в том числе поставляемые из других регионов колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, большинство видов молочной продукции, сливочное масло.

Если копнуть вглубь, то выяснится, что цены на продукты начали расти еще год назад, с началом пандемии. С тех пор если и останавливались, то ненамного. Еще в марте прошлого года мы покупали растительное масло по 96 рублей за литр, а сейчас и по 110 - дешево. Даже десяток яиц в марте прошлого года, несмотря на приближающуюся Пасху, продавали по 60 рублей, а сыр еще можно было купить за 400, а не за 600.

С другой стороны, есть продукты, которые за год даже подешевели. Например, тот же творог. Сейчас он продается по 297 рублей и по сравнению с началом года это, конечно, дорого. Но в прошлом году мы платили за него 343 рубля! За это надо благодарить, конечно, наших фермеров из Усть-Ордынского округа, которые просто не хотят повышать цену.

Что делать, куда бедному покупателю податься?

В интернете дешевле

Выход показала… та же пандемия. Вспомните, сколько год назад у нас было интернет-магазинов с продуктами, где можно было «караулить скидки» и спокойно затариваться?

Ну, парочка. А сейчас? Сейчас можно купить на удаленно продукцию почти любого гипермаркета, до которого раньше было просто не добраться - далеко, на окраине, некогда, на такси больше потратишь. Сейчас все просто: заказываешь, платишь - привезут, когда удобно. И цены… пошли вниз.

- Да я на рынок теперь только с авоськой хожу, по привычке, - говорит коллега Юля. - Все покупаю через интернет. Выбор огромный и все со скидкой можно взять. Скажем, покупаю красноярскую продукцию, если она дешевле. Или нашу, или новосибирскую, или из Бурятии. По ситуации. Даже меньше тратить стала, не считая экономии времени и расходов на транспорт!

Смотрим вместе с ней продуктовые сайты. Сегодня в корзинку можно отправить десяток яиц - продаются в одном из супермаркетов по 73 рубля. Вместо дорогущего филе кур выбираем демократичную индейку - она на сотню дешевле. А вот еще яблочки со скидкой и молоко по 50 рублей за литр. Живем!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда ГРОШЕВА, доктор экономических наук:

Виновата инфляция

- Цены раскручивает инфляция. Она прежде всего приводит к витку стоимости продуктов. Плюс к этому, дорожает что-то одно и сразу тянет за собой все остальное. Увы, прогноз тут соответствующий: цены будут расти и дальше. Поэтому полезные лайфхаки по приобретению продуктов с учетом скидок через интернет, безусловно, применимы.

КОНКРЕТНО

Что почем (руб.)

Продукт Январь/Апрель

Говядина 363,23 /358,98

Свинина 297,02 /303

Куры 180 /196,02

Масло сливочное 646,87/ 661,79

Масло подсолнечное 135,15 /139,65

Молоко 54,98 / 55,47

Сметана 291,96 / 300,61

Творог 289 / 297,78

Сыры 596,09 / 600,04

Яйца 69,99 / 79,56

Сахар 52,55 / 54,94

Мука 36,05 / 35,70

Рис 59,53 / 60,19

Гречка 78,89 / 81,85

Картофель 32,14 / 42,61

Яблоки 138,41 / 144,45

(По данным Иркутскстата).

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