«Когда душа простора просит»: в Иркутске спросом стали пользоваться большие квартиры

Из-за высокого спроса квартиры в Иркутске в пандемию подорожали на 20% Фото: Александр ГЛУЗ

Вот бы в свою квартиру переехать! Не в съемной жить, не с родственниками делить квадраты, а иметь свое собственное гнездышко, пусть и взятое в ипотеку. Хоть за свое платить, а не просто чужому дяде. Спрос на покупку жилья в Иркутской области высокий, а предложений мало, - соответственно, ценник растет.

- В прошлом году недвижимость в Приангарье прибавила в цене почти на 20%, - рассказала руководитель Иркутскстата Ирина Иванова.

Спрос на просторную вторичку

Говорят, что большие квартиры на вторичке сейчас покупать даже выгоднее, чем студии и однушки в свежем доме. Понятно, почему: разница в цене большая, так не лучше ли взять три комнаты, чем одну, пусть и новенькую?

- Логично, что раз вторичное жилье доступнее, то и спрос на него выше, и многие готовы позволить себе больше квадратов, - подтверждают специалисты агентств недвижимости.

- А поскольку просторное жилье востребовано, его стали больше возводить. Пять лет назад площадь квартиры в регионе в среднем была 57 квадратных метров, а в прошлом году - уже 73, - рассказали в Иркутскстате. - К слову, на одного жителя Приангарья приходится в среднем 25 квадратов.

Предпочтение - загородным домам

Карантин давно закончился, а бум на загородные дома - нет. Видимо, в пандемию иркутяне "распробовали" жизнь на свежем воздухе. По данным "Авито недвижимость" в этом году спрос на покупку частного жилья вырос на 21%, а цена поднялась на 18%, домик обойдется в среднем в 2,2 миллиона рублей.

- Популярнее всего у иркутян - Байкальский тракт, - говорит специалисты одного из агентств недвижимости. - Надо добавить, что сейчас играет роль и сезонный фактор: понятно, что весной всегда удобнее выбирать дом и участок, чем зимой.

А вот арендовать дачи в этом году не спешат. Специалисты портала "Мир квартир" говорят, что из-за этого ценник в Иркутской области за год снизился на 5,7% - до 29 тысяч рублей в месяц.

КСТАТИ

Почем снять домик на море?

Пока заграничный отдых под вопросом, иркутяне думают, куда бы съездить летом. Может, снять домик на море? Вот средние ценники: 49 тысяч в месяц - в Крыму, 46 тысяч - в Севастополе, 39 тысяч - в Краснодарском крае.

А В ЭТО ВРЕМЯ

И посуточная аренда стала недоступнее

За год в Иркутской области на 7% стала дороже посуточная аренда квартир. Удобно для тех, кто, например, приехал на Байкал и по пути на несколько дней задержался в Иркутске. Сутки обойдутся в среднем в 1,5 тысячи рублей.

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