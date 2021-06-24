Сбежавшие от конвоя иркутские Бонни и Клайд встретились в зале суда

Криминальный дуэт на заседании суда. Фото: пресс-служба Иркутского областного суда.

В Иркутском областном суде состоялось первое заседание по громкому уголовному дело, которое осенью 2020 года обсуждали по всей стране. Там судят 32-летнего налетчика на ювелирные магазины и его 24-летнюю сообщницу. Эта парочка прославилась после того, как 7 сентября 2020-го сбежала из-под стражи во время следственного эксперимента. Тогда их прозвали иркутскими Бонни и Клайдом.

- Помимо них на скамье подсудимых еще четверо мужчин, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. – Они обвиняются по таким статьям как: «Создание и руководство бандой», «Участие в банде», «Разбой»…

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала историю преступников. К слову, по ней вполне можно снимать остросюжетный фильм. Свой первый разбой организатор банды совершил в декабре 2013 года. С двумя приятелями он ограбил ювелирный салон на 3 миллиона рублей. Вскоре они заманили в компанию девушку, которой срочно нужны были деньги.

Участники банды стали грабить автозаправки, ювелирные салоны, почты. Всего, на их счету 7 разбоев и один угон автомобиля. Таким способом они «заработали» еще 3,5 млн руб. Осенью 2016 года иркутские Бонни и Клайд, почуяв хвост, сбежали в Краснодарский край. Там их поймали почти через год.

Лидера банды осудили на 11 лет. До сентябрьского побега он отсидел из них только 3. Женщина получила 9 лет. До выхода на свободу ей оставалось провести в местах не столь отдаленных еще 5. Но 7 сентября 2020-го парочка, встретившись на следственном эксперименте в одной из многоэтажек Иркутска, ускользнула от конвоя. Через две недели их нашли в дачном домике на окраине Ангарска.

В начале июня 2021 года расследование этого дела было завершено. 24 июня во время заседания суда криминально-романтичный дуэт спустя 9 месяцев встретился вновь. Правда, теперь, сидя в клетке, где их разделяла решетка. За побег срок налетчиков может увеличиться еще на 5 лет.

Все подробности этой истории, читайте здесь.

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