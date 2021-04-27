«Открывай по-хорошему»: четверо иркутян с вилами и топорами пытались вломиться в квартиру матери с ребенком

Дарья не собирается прощать дебоширов. Фото: личный архив Дарьи Соколовой

Ручка вырвана с корнем, дверь разбита, а замок раскурочен так, что не подлежит восстановлению. Вход в квартиру жительницы пригорода Иркутска Дарьи Соколовой выглядит так, как будто здесь проходили бандитские разборки. Впрочем, примерно так оно и было. Сюда рвалась толпа пьяных отморозков. Как потом оказалось, адрес они «попутали».

- В воскресенье вечером мы с дочкой читали сказку, как вдруг соскочили с дивана от прилетевшего в окно камня, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Дарья Соколова. – Квартира у меня на втором этаже, я выключила свет и глянула окно. Из-за козырька заметила только одного парня, который метался из стороны в сторону. Зато услышала крики. Испугалась от первой же фразы. Один мужской голос скомандовал другому: «Ломай подъездную дверь топором».

Один из дебоширов на улице с вилами в руке. Фото: предоставлено Дарьей Соколовой

Не прошло и минуты, как в дверь квартиры Дарьи начали громко стучать. Женщина сказала перепуганной дочке сидеть в комнате, а сама вышла в коридор, чтобы спросить, что от нее нужно. Что происходило в этот момент на лестничной клетке, на камеру в глазок сняли соседи Дарьи.

- Открывай дверь! Выгоняй трех типов. Мы поговорим просто, по-хорошему открывай, - кричали за дверью четверо мужчин. – Или мы сейчас замок отстрелим, у меня пистолет ПМ. Все, достаем ствол!

Стрелять незваные гости не стали. Пока двое начали долбить по двери топором, остальные пытались залезть в окно через соседский балкон на первом этаже. Это сняла камера наружного наблюдения. Дарья в это время в шоке стояла в коридоре, и дрожащей рукой вызывала полицию.

Сломанная дверь в квартиру Дарьи. Фото: предоставлено Дарьей Соколовой

- Они решили, мол, я прячу у себя в квартире того, кто им нужен, - говорит иркутянка. – И объяснять, что у меня дома только маленький ребенок, было бесполезно. Они долбили в дверь со страшной силой. Я едва успела подбежать и закрыть верхний замок. Нижний они сломали с корнем. В панике я открыла соседский чат в мессенджере и начала умолять о помощи там.

Услышав про вооруженных дебоширов, выйти никто из соседей не решился. Чтобы хоть как то помочь Дарье, каждый, кто прослушал ее аудиосообщение, сразу позвонил в полицию. Неизвестно, что бы произошло, если бы квартет пьяных отморозков пробрался в квартиру, но сделать это они не успели. Разбили дверь топорами, но полностью открыть ее не смогли. Вовремя прибыл наряд ДПС, который дежурил неподалеку. Всю толпу задержали. Оказалось, что квартиру женщины с ребенком они пытались взять штурмом не только с помощью топоров. С собой у них были еще и вилы.

- Мы с друзьями просто прогуливались по поселку Молодежный, - с ухмылкой говорит на допросе один из задержанных. – Зачем нам вилы? Да я и сам не могу это объяснить. Сенокосом мы точно не занимались.

Фото: предоставлено Дарьей Соколовой

Как и предположила Дарья, ее квартиру просто перепутали. Оказалось, что незадолго до этого у одного из дебоширов произошла стычка с тремя парнями. Когда обидчики ушли, он собрал трех своих друзей и начал искать обидчиков, чтобы выяснить отношения. Почему то им показалось, что те зашли в подъезд дома Дарьи и скрылись именно в ее квартире.

- Задержанным от 21 до 23 лет, - комментируют в областном МВД. – Трое из них были судимы за кражи. Четвертый сейчас проходит по другому делу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Кроме этого, их ждет штраф за появление пьяными в общественном месте. Ну и конечно они за свой счет восстановят подъездную дверь и дверь в квартиру женщины.

Однако Дарью такой расклад не очень устраивает. Дверь она уже заменила. Больше ее волнует состояние дочери, которая вместе с мамой испытала настоящий стресс.

- Я работаю врачом, и мне пришлось брать три дня выходных, чтобы прийти в себя, - говорит Дарья. – С дочкой в школе работали психологи. Считаю, их должны судить не только за порчу имущества, а за нарушение неприкосновенности жилища и угрозу жизни. Даже думать не хочу, чтобы они сделали с нами своими топорами и вилами, если бы пробрались в квартиру.

Прощать дебоширов, напугавших ее с ребенком, Дарья не собирается и намерена написать заявление в прокуратуру. А еще поставить дома тревожную кнопку. Что касается буйной четверки, то ее в полном составе отправили в спецприемник. Правда, под стражу на время следствия, по словам полицейских их вряд ли отправят.

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