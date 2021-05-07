Салют на День Победы в Иркутске 9 мая 2021 года: где посмотреть, в какое время начало, лучшие площадки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Салют на День Победы в Иркутске 9 мая 2021 года ждут большинство горожан. Из-за пандемии коронавируса он пройдет по-особенному: из-за фейерверка будут перекрывать улицы, как для транспорта, так и для пешеходов. Расскажем, чего ждать иркутянам.

Салют на День Победы в Иркутске 9 мая 2021 года: где смотреть

Салют на День Победы в Иркутске 9 мая 2021 года запускать будут с баржи в районе Нижней Набережной. Для того, чтобы иркутяне не скапливались в одном месте с десяти вечера 9 мая закроют Глазковский мост для машин, также перекроют пешеходный мост на Нижней Набережной - за памятником А.П. Белобородову.

Получается, что лучшие площадки для просмотра – это как раз улица Нижняя Набережная, площадка у мемориала «Вечный огонь», у здания регионального правительства – площадь Сперанского, а также сквер Кирова.

С левого берега Ангары салют на День Победы в Иркутске 9 мая 2021 года будет отлично виден с берега реки на пространстве от рощи «Звездочка» до самого Глазковского моста. Виден фейерверк обычно и с Академического моста. Жителям высоток в Топкинском яркие огни можно наблюдать прямо из окон квартир, так как микрорайон находится на возвышенности.

Салют на День Победы в Иркутске 9 мая 2021 года: в какое время начало

По традиции фейерверк в честь праздника пускают в темное время года. В основном, салюты в нашем городе освещают ночное небо в десять вечера, исключение составляет только новогодняя ночь, тогда красочные огни озаряют центр города в полночь.

Салют на День Победы в Иркутске 9 мая 2021 года исключением из правил не будет. Фейерверк запустят ровно в 22.00. Планируется, что продлится он порядка десяти минут.

Салют на День Победы в Иркутске 9 мая 2021 года: а что перед

Напомним вам программу празднования 76-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в столице Приангарья. Праздник начнется в 10.00 с возложения цветов у мемориала «Вечный огонь». После, с 11.00 до 12.00 на площади графа Сперанского состоится смотр войск. В 13.00 стартует культурная программа.

Опять-таки, чтобы иркутяне не скапливались в одном месте, будет пять концертных площадок: перед зданием правительства Иркутской области, в сквере имени Кирова, у памятника Александру III на бульваре Гагарина, на острове Юность, в сквере на улице Чудотворской, а также на площадке у Иркутского драмтеатра. Кстати, перекрывать 9 мая будут не только Нижнюю Набережную и Глазковский мост – список улиц здесь, а работа общественного транспорта в праздничный день – здесь.

НА ЗАМЕТКУ!

В администрации города напоминают, что все участники массовых уличных мероприятий должны использовать средства индивидуальной защиты. А пожилым людям в праздник нужно оставаться дома, в регионе все еще действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

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