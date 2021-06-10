Синоптики предупредили, что Иркутскую область захватит арктический циклон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Иркутскую область надвигаются заморозки до -3 градусов – предупреждают сотрудники МЧС и Иркутского Гидрометцентра. Всему виной арктический циклон, под влияние которого попал ряд регионов в нашей стране. Не обошел стороной он и Приангарье. Его приход проявится невысокими дневными температурами и ночными заморозками.

Уже в ночь на 11 июня в западных, северных и верхнеленских районах столбики уличных термометров опустятся до нуля или ниже. Также синоптики обещают там днем сильные дожди, грозы. Другая напасть ждет жителей центральных и южных территорий Приангарья – утром и днем 11 числа северо-западный ветер усилится до 15-18 м/с.

Заморозки придут, увы, не на одну ночь. Так что лучше позаботиться об урожае и накрывать посадки утеплителем в вечернее время.

- Заморозки в западных, северных и верхнеленских районах Иркутской области задержатся до 13 числа включительно, - отмечают метеорологи.

Кстати, вероятность минусовых температур наиболее высока в пониженных формах рельефа, то есть в низинах. Днем в регионе в 11-13 числах воздух будет прогреваться до +16…+23. Однако, если небо затянут облака, будет прохладнее – от +8..+11 до +16.

Стоит отметить, что Иркутск, по данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», участь эта минует. В ночь на 11 июня в областном центре будет +8…+10. Но и жары в дневное время не ожидается. Днем 11 числа в столице Приангарья +16, дождь и усиление ветра с порывами до 15 м/с. Вероятность осадков высока и в следующие два дня. 12-го июня в Иркутске до +19, 13-го до +18.

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