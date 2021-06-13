Бизнесмен осужден на 9 лет за ДТП с 19 погибшими в Забайкальском крае. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края

1 декабря 2019 года стал трагичным днем для нескольких десятков семей в Забайкальском крае. В этот день рейсовый автобус Сретенск-Чита, перевозивший 43 пассажира, сорвался с моста и упал на лед реки Куэнга. Погибли 19 человек, в их числе и водитель. Десять человек не получили никаких травм и смогли сами выбраться из транспорта. Немало сил потребовалось, чтобы достать остальных пострадавших, зажатых в искореженном металле. Осложнялись работы тем, что после падения автобуса лед на реке треснул, была опасность того, что он уйдет под воду. Людей эвакуировали при помощи крана.

Сразу после ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». И начались проверки. «Комсомолке» тогда удалось поговорить с директором компании перевозчика. Он рассказал, что это был личный автобус водителя с огромным опытом, бывшего дальнобойщика, объездившего всю страну.

Предварительной причиной трагедии в 2019 году считалось лопнувшее колесо, из-за которого огромный «Гранбирд» понесло на ограждения моста. Следователи выяснили, что у автобуса в момент аварии не сработали тормоза задних правых колес автобуса. При этом стало известно, что перед выходом на рейс машина не прошла техосмотр.

- 1 декабря 2019 года технический осмотр автобуса перед его выездом из города Сретенска в Читу Забайкальского края не был проведен, неисправность тормозной системы не выявлена, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Позаботиться об исправности заказного автобуса должен был индивидуальный предприниматель-организатор пассажирских перевозок в Забайкальском крае. Его накануне и признали виновным в ДТП с 19 погибшими.

- Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, взяв под стражу в зале суда, - рассказал заместитель прокурора Сретенского района Алдар Батоцыренов. - Дополнительно он лишен права заниматься деятельностью по осуществлению пассажирских перевозок сроком на 2 года 6 месяцев.

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