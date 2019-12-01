Пассажиры автобуса, который упал с моста в Забайкалье, были застрахованы.

На месте страшного ДТП в Забайкалье, где 1 декабря автобус с 43 пассажирами, слетев с моста, упал на лед реки Куэнга, закончилась спасательная операция. На данный момент погибшими считаются 19 человек, еще около 20 пострадали. Пока, предварительной причиной аварии считается лопнувшее колесо автобуса, из-за которого огромный «Гранбирд» понесло на ограждения моста. Корреспондентам «КП-Иркутск» удалось связаться с директором компании перевозчика Иваном Стрельниковым, который также прибыл на место трагедии.

- Это был личный автобус водителя Сергея Кубасова, - говорит Иван Стрельников. - Он попросился у меня поработать под лицензию. Никаких нарушений правил дорожного движения у него не было. Опыт громадный. Сергей – бывший дальнобойщик. Объездил на фуре всю страну. Неделю назад он проводил полное техническое обслуживание автобуса. Резина также была новая. Не знаю, что могло произойти. Может на встречку кто-то выехал. Что касается пассажиров, то они были застрахованы в компании СОГАЗ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747145" frameborder="0"></iframe> Местный житель рассказал о спасении пострадавших в ДТП с автобусом.ДТП произошло в 60 километрах от населенного пункта Сретенск на мосту через реку Куэнгу. По предварительным данным, у автобуса разорвало переднее колесо (c) Ruptly

То, что опыта Сергею Кубасову действительно не занимать, подтвердил и коллега погибшего водителя Владимир. По его словам, он видел Сергея неделю назад в гараже, и тот как раз ремонтировал свой автобус.

- Сергей всегда ремонтировал его сам, - сказал Владимир. – Как только, что то сломается, заскрипит или заболтается, он сделает на следующий день. Если нужна новая деталь, обязательно закажет новую. А как иначе? Транспортные инспекции нас регулярно проверяют. Меня однажды не выпустили в рейс из-за неработающих стоп-сигналов. Сергей еще летом детей в лагеря возил, а перед такими рейсами автобусы проверяют еще тщательнее.

Водитель Сергей Кубасов. Фото: соцсети

Мог ли Сергей превысить скорость, Владимир также сомневается. Он сам регулярно проезжал по этому злосчастному мосту, и говорит, что из-за поворота перед ним, в любом случае приходиться притормаживать.

- 50, максимум 60 км/ч там поедешь, - говорит Владимир. – Если бы он превысил, его бы занесло по другой траектории. А вот ограждения там действительно слабые. Легковушку может и выдержат, а вот такой огромный автобус или грузовик, конечно нет.

Пассажиры автобуса, который упал с моста в Забайкалье, были застрахованы.

Добавим, что факту аварии, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

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