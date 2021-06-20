Синоптики дали малоприятный прогноз на предстоящую рабочую неделю в Иркутске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какие выходные подарила небесная канцелярия! Наверное, многие сибиряки даже позагорать выбрались. А что ждет иркутян на рабочей неделе? Какой будет погода в Иркутске 21-25 июня? Сколько дней продлится жара? Будет ли тепло или стоит ждать очередной циклон и понижение температур? Смотрим прогноз синоптиков на рабочую неделю.

Понедельник в областном центре обещает быть таким же жарким, как и воскресенье. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают днем до +29…+31. Облачность будет переменчивой. В течение дня осадков в Иркутске не ожидается, а вот вечером в городе прольется слабый дождь. Будет немного ветрено.

- Ветер 21 июня подует с юго-востока со скоростью 5-10 /с, днем начнутся порывы до 13 м/с, - отмечают сотрудники регионального Гидрометцентра.

Далее, согласно прогнозу Гидрометцентре России, ничего кроме облачной погоды и дождей Иркутск не ждет. Хотя в иные дни все же будет по летнему тепло. Так, во вторник, 22 июня, в областном центре днем воздух прогреется всего до +19. Хотя бы осадков метеорологи пока не обещают в этот день.

В среду потеплеет до +28, но небо по-прежнему закрыто облаками и вероятность дождя 23 июня аж 84%, правда, с небес прольется лишь небольшое количество капель. Более-менее обильными осадки будет в четверг, 24 июня. Должно выпасть до 2.1 миллиметров осадков (месячная норма – 68мм). Дождь начнется еще в ночь со среды на четверг, но днем будет тепло, ожидается до +24.

Слабый дождь пройдет в столице Приангарья и в пятницу, 25 июня. Небо все еще будет в облаках, но столбики уличных термометров покажут в этот день +28.

Читайте также:

Паводок смыл мосты, отрезал села от райцентра, людей эвакуируют на вертолетах Ми-8 в Забайкалье. Наводнение в Забайкальском крае 2021: режим ЧС действует в восьми районах (подробности)

ТОП-4 вакансий в Иркутске с зарплатой от 100 тысяч рублей. Названы самые привлекательные предложения работодателей (подробности)

Принимает роды и носит потомство: в День отца в иркутском зоопарке выбрали лучшего папу. За звание соревновались барсуки, сурикаты, ежи и крыланы, кто же победил (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08