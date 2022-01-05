Астрономический календарь на 2022 год для иркутян: что и где наблюдать в Иркутске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Астрономические явления завораживали, настораживали, пугали людей со дня сотворения мира. Практически у каждого народа были свои мифы, сказания и предания, связанные будь то с кометой или с солнечным затмением. Современному человеку живется легче. Сейчас жители планеты заранее знают, когда и в какой части земного шара можно будет наблюдать то или иное явление. Земляне в этом году смогут увидеть полное лунное, частное солнечное затмение, два суперлуния, несколько звездопадов. Но, увы, видны они будут не из каждого уголка Земли. Что же смогут посмотреть иркутяне? Заглянем в астрономический календарь на 2022 год для Иркутска.

Астрономический календарь на 2022 год для Иркутска: звездопады

Звездопад по-научному – это метеорный поток, в который попадает наша планета. И тут есть радостные новости – загадать желание на падающую «звезду» сможет каждый.

- Звездопады видны в ночное время в любой точке Земли, совершенно не важно, где вы в этот момент находитесь в Москве или Иркутске, или другой стране, - рассказывает старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

В наступившем году метеорных потоков особенно ярких будет четыре. Один из них – звездопад Квадрантиды – уже прошел 3 и 4 января. Впереди у иркутян еще три. Следующий – звездопад Аквариды - ждем весной. Земля попадет в него в конце апреля, длиться он будет примерно месяц, но наибольшее число сгорающих «звезд» - до шести десятков в час - будет видно в небе 6 мая.

Пожалуй, самый известный в среде иркутян звездопад, и, пожалуй, самый любимый – это Персеиды. Скорее всего, так сложилось из-за времени года. Многие, даже не зная его названия, просто говорят звездопад в августе. На дворе – лето, можно захватить покрывало, термос с чаем и отправиться за город любоваться чудесным явлением. Романтика.

Метеорный поток Персеиды «приходит» к нам примерно в середине июля и количество падающих звезд постепенно нарастает – пик приходится на 11-13 августа. В эти дни можно увидеть плюс/минус сто падающих «звезд». Небесные тела похожи на светящиеся капли дождя и увидеть их можно невооруженным глазом.

Последним, как гласит астрономический календарь на 2022 год для Иркутска, станет звездопад Геминиды. Его можно назвать зимним, поэтому наблюдать за ним на открытом воздухе отчаиваются не все, ночи в Сибири далеко не комфортные. Пик метеорного потока придется 13-14 декабря. Можно увидеть до полутора сотен «огоньков».

Астрономы советуют любой звездопад смотреть за городом: там нет высотных домов, нет источников электрического света, которые будут отвлекать глаз.

Астрономический календарь на 2022 год для Иркутска: суперлуние

В наступившем году землян ждут два суперлуния – 14 июня и 13 июля. Оба будут видны и в Иркутске. Суперлуние – так называется явление, когда фаза Луны полнолуние или новолуние совпадает с моментом максимального сближения спутника с Землей. В этот момент Луна в ночном небе кажется ярче и больше, чем обычно.

Астрономический календарь на 2022 год для Иркутска: соединение планет

Нечто подобное, но соединение Юпитера с Сатурном, сибиряки могли лицезреть в конце 2020 года. В этот раз рядом окажутся другие планеты - Венера и Юпитер.

- Соединение Венеры с Юпитером невооруженным глазом можно увидеть 30 апреля, как только стемнеет, - говорит астроном Сергей Язев. – Венера самое яркое небесное тело, после Солнца и Луны. Когда она будет рядом с Юпитером, в небе будут четко различаться две яркие звезды.

Кстати, по прогнозам ученых, в ряд в этом году выстроится несколько планет, парадом это не назовешь, но все же. В конце года на одной линии окажутся Меркурий, Венера и Плутон.

Астрономический календарь на 2022 год для Иркутска: затмения

Увы, но оба затмения – полное лунное и частное солнечное будут иркутянам не видны. Но отчаиваться не стоит, увидеть его все же возможно, пусть и не своими глазами.

- Сейчас ни одно затмение не обходится без трансляции в Сети, - говорит Сергей Арктурович. – Можно заранее поискать сайты, на которых будут проводить трансляцию из других стран. В Иркутске условия наблюдения затмений в этом году будут крайне неудачны.

Таков астрономический календарь на 2022 год для Иркутска.

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