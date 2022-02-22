Стало известно, на сколько и за что суперзвезде Сергею Звереву придется раскошелиться после выборов в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суперзвезде отечественного шоу-бизнеса, королю гламура Сергею Звереву все же придется раскошелиться на 20 тысяч рублей, чтобы заплатить штраф по иску бурятского избиркома. Напомним, в прошлом году знаменитый стилист решил баллотироваться в Госдуму от родной Бурятии. Но проиграл выборы и не прошел в депутаты, набрав скромные 7,48 % голосов избирателей. Казалось, история забыта, но в январе этого года, избирком Бурятии подал в суд на Сергея Зверева за то, что он поздно сдал отчет о выборах.

Сам суперстар это отрицал, даже выкладывал в своих соцсетях фотографии документов, доказывая, что он сделал все вовремя. 28 января суд все же оштрафовал Зверева на 20 тыс. рублей. А 22 февраля Тверской суд Москвы признал это решение законным. Об этом сам шоумен рассказал, выложив видео у себя на странице.

- Да решение суда не поменялось, - рассказывает Сергей Зверев, выйдя из здания суда и поправляя свою шикарную черную шляпу, которую едва не унесло ветром. - Нужно немного выдохнуть и думать, что делать дальше.

Под видео, Сергей Зверев спрашивает мнение 1 миллиона подписчиков, что ему делать дальше.

- Что думаете, надо ли подавать жалобу в Конституционный суд?

Кстати, это уже не первый штраф короля гламура. Два года назад он устроил одиночный пикет короля гламура у стен Кремля в защиту Байкала. Тогда он боролся против строительства завода в Култуке, на котором бы производили байкальскую воду. Строительство завода, кстати, вскоре прекратили. Хотя и по настоянию властей и прокуратуры. А сам Сергей Зверев также был оштрафован по решению суда.

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