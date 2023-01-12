Летевший из Москвы в Улан-Удэ самолет сел в Иркутске из-за плохого самочувствия пассажира Фото: Иван ВИСЛОВ

Утром 12 января в воздушной гавани Иркутска экстренно приземлился аэробус А320, направлявшийся из Москвы в Улан-Удэ. Члены экипажа передали диспетчерам информацию о плохом самочувствии одного из пассажиров. Посадка успешно состоялась в 8:30. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск» сообщили в пресс-службе аэропорта.

- В Иркутске пассажиру оказали медицинскую помощь, - отметили представители воздушной гавани в беседе с «Комсомолкой». - Самолет заправили, и он продолжил выполнять рейс.

Напомним, Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку из-за вернувшегося в аэропорт Иркутска Ан-24. Это произошло 10 января. Самолет вылетел в Полярный, но вскоре экипаж принял решение о посадке. По предварительным данным, причиной этому послужили проблемы с радиосвязью. Всех пассажиров отправили по маршруту резервным бортом. В случившемся разбираются следователи.

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