Сейчас звание «Ветеран труда Иркутской области» присвоено 13237 людям. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ветеран труда Иркутской области 2023 – почетное звание и предоставляет его обладателю ряд преимуществ. Но дают его, безусловно, не просто так. Что нужно? Прежде всего – внушительный стаж работы. Ранее обязательными были еще и награды, но с 1 января 2023 года вступили в силу изменения в региональный закон.

Ветеран труда Иркутской области 2023: как получить

Теперь звание присваивают при стаже работы на территории области не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, без требований к наличию наград, почетных званий и поощрений. Это изменение в закон приняли по обращениям местных жителей.

- Сейчас звание «Ветеран труда Иркутской области» присвоено 13237 людям. По предварительным данным, изменения позволят получить это звание еще 9000 жителей региона, - отметил министр соцразвития Приангарья Владимир Родионов.

Стаж работы на территории региона может быть и меньше, но в таком случае для почетного статуса нужны награды. Так, на звание Ветеран труда Иркутской области 2023 могут претендовать еще две категории при соблюдении таких условий:

• стаж работы - не меньше 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, из которого стаж на территории Иркутской области - не менее 20 лет для мужчин и 17,5 лет для женщин, и наличие наград, почетных званий и поощрений.

• стаж работы при досрочном назначении трудовой пенсии по старости (льготные пенсии) - не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, из которого стаж работы в Иркутской области - не менее 17,5 лет для мужчин и 15 лет для женщин, и наличие наград, почетных званий и поощрений.

О каких наградах речь? Список более чем обширный. Он включает в том числе благодарность и почетную грамоту губернатора, ЗакСобрания, почетные звания в отраслях народного хозяйства и социально-культурной сферы, например, «Заслуженный работник здравоохранения Иркутской области» или «Заслуженный эколог Иркутской области», почетный знак «Материнская слава» и другие.

Ветеран труда Иркутской области 2023: льготы

Что дает звание? Ежемесячную денежную выплату и другие виды поддержки. В их числе:

• сохранение права на получение помощи в медицинских организациях

• компенсация 50% расходов на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ

• бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов

• бесплатный проезд на автомобильном транспорте межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении

• оплата 50% стоимости проезда на электричках

• санаторно-курортное лечение.

Подробная информация о получении звания «Ветеран труда Иркутской области», необходимых документах и сроках принятия решения есть на портале «Госуслуги». С документами нужно обращаться в управление соцзащиты по месту жительства. Заявку можно подать лично, почтой, через МФЦ.

Напомним, ранее «КП»-Иркутск рассказывала об индексациях пенсий в регионе. С 1 января выплаты увеличены на 4,8%, в среднем это 1000 рублей в месяц. А средний размер пенсии в Приангарье составит 21,7 тысячи рублей.

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