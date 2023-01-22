Маршрутка перевернулась под Иркутском 21 января Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Представляем подборку самых страшных и резонансных ДТП в Иркутске с 15 по 22 января 2023. В эту неделю, увы, инспекторы ГИБДД сообщали о гибели пешеходов и смертельных автоавариях, произошедших на дорогах нашего региона.

ДТП в Иркутске с 15 по 22 января 2023: перевернувшаяся маршрутка

Одно из «свежих» ДТП, случившихся под Иркутском 21 января, - это автоавария с участием маршрутки под номером «4с». Транспорт с пятью пассажирами ехал со стороны поселка Плишкино в Иркутск.

- Водитель ГАЗа не справился с управлением, выехал на встречную полосу и там столкнулся с Тойотой Танк, - пояснили ситуацию в ГУ МВД России по Иркутской области. – После этого маршрутное такси перевернулось. За рулем иномарки была женщина. Ни она, ни водитель отечественного автомобиля не пострадали.

Пассажирам повезло меньше. В данном ДТП пострадал один из находящихся в салоне маршрутки. Ему потребовалась помощь медиков. С различными травмами пострадавшего госпитализировали.

ДТП в Иркутске с 15 по 22 января 2023: 9-летний мальчик погиб под колесами бензовоза

Страшное ДТП произошло 16 января в городе Бодайбо. Школьник вышел на нерегулируемый пешеходный переход и оказался под колесами многотонной машины. Как все это произошло, со слезами на глазах сотрудникам полиции рассказал сам водитель.

- Я убедился, что он не хотел переходить дорогу. Мне так показалось. Я притормозил, скорость была небольшой, - говорит мужчина. - Так как бордюр был высоким, получилось, что он сделал шаг и оказался под машиной. Я успел только нажать на тормоз...Я очень сожалею.

Полицейские и прокуратура после трагедии проводят проверку.

ДТП в Иркутске с 15 по 22 января 2023: сбежавший водитель ЗИЛа

В Иркутском районе вечером в минувший понедельник водитель грузовика марки ЗИЛ не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в BMW. Машина немецкого автопрома после удара столкнулась с еще двумя автомобилями - Chevrolet Cobalt и Ford Ranger.

В ДТП пострадали водитель БМВ и двое пассажиров в Шевроле. С различными травмами их доставили в больницу. А что же с водителем ЗИЛа? Он бросил свой грузовик и убежал.

Виновник ДТП скрылся с места аварии Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП в Иркутске с 15 по 22 января 2023: трамвай, сошедший с рельсов

Это дорожно-транспортное происшествие случилось 18 числа на улице Депутатской. На улице в тот день образовалась пробка. Причиной ей было не рядовое ДТП. На этой иркутской магистрали дорогу автомобилям перегородил трамвай. Вагон просто сошел с рельсов.

О пострадавших не сообщалась, но прокуратура начала проверку законодательства в сфере безопасности перевозки пассажиров электротранспортом.

ДТП в Иркутске с 15 по 22 января 2023: виновник аварии погиб в машине скорой

64-летний автомобилист погиб на трассе «Вилюй» в Братске. Мужчина не уступил дорогу 20-летнему парню за рулем Toyota Land Cruiser Prado. Это было вечером 20 января.

- От полученных в результате автоаварии травм водитель седана скончался в карете скорой помощи по пути в больницу, - поделились полицейские. – Молодой человек в джипе не пострадал.

64-летний водитель погиб по дорогу в больницу Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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