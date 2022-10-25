Землетрясение в Иркутске 25 октября зарегистрировали сейсмологи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утренние землетрясения для иркутян уже не новинка. Сибиряки смеются, что вместо будильников их будят движения земной коры. Вот и этим утром землетрясение в Иркутске 25 октября зарегистрировали сейсмологи. Информацию КП-Иркутск подтвердили в Байкальском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение в Иркутске 25 октября 2022

«Показалось?», «Трясло сейчас?» – такие вопросы начали задавать друг другу иркутяне около половины 9 утра – примерно в 8.33.

- Не показалось, землетрясение в Иркутске 25 октября было, - подтвердила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. – Данных пока особо нет. Эпицентр на юге Байкала, ведется обработка.

Энергетический класс землетрясения составил 12.4, до областного центра землетрясение «добралось» в 3-4 балла. Ощущались толчки и в Байкальске, а также Шелехове и Ангарске. Там было 3 балла.

Эпицентр землетрясения в Иркутске 25 октября был на Байкале. Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН

Стоит отметить, что иркутяне тольком не отошли еще от последнего крупного сейсмособытия, которое произошло 14 октября. Оно также случилось утром в 08.54. В эпицентре - он также был в акватории Байкала тогда было 8 баллов, до Иркутска "докатились" все 5. Ощущалось землетрясение тогда в соседней Республики Бурятия, там даже трещины в зданиях образовались.

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