Самолет А-320 из Душанбе совершил аварийную посадку в Иркутске 2 ноября.

"Лопнули четыре колеса шасси!" - ЧП, которое произошло в аэропорту Иркутска 2 ноября 2022 года с пассажирским самолетом, не кажется рядовым. У самолета А-320 рейсом Душанбе - Иркутск произошло повреждение четырех пневматиков основных стоек шасси. Видео и фото аварийной посадки аэробуса А-320 в аэропорту Иркутска разлетелось по сетям. На кадрах видеонаблюдения, которые стали доступны, лайнер снижается, касается задними колесами взлетно-посадочной полосы, из-под шин вырывается дым. Несколько секунд движется с задранным носом, потом опускается всем корпусом на землю, тормозит. Сами пассажиры нестандартную посадку очень даже прочувствовали. «Услышали грохот. Страшно было!» - рассказали в эксклюзивном интервью «КП» - Иркутск» пассажиры. Прислали фото и видео из салона после аварийной посадки.

Аварийная посадка самолета А-320 в Иркутске 2 ноября 2022: причины, версии

На борту аэробуса А-320 находилось 83 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал – не получили и царапины. Тем не менее, ситуация вызвала последствия – задержку рейсов. Всю ночь после авиационного ЧП воздушная гавань Иркутска не принимала самолеты, более десятка были перенаправлены в другие города. Так все же произошло с лайнером? Возможные причины аварийной посадки аэробуса А-320 в аэропорту Иркутска 2 ноября 2022 года "КП" - Иркутск" назвал генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор, начальник ИВВАИУ в 1991–2000 гг., авиационный эксперт Александр Барсуков.

Жесткая посадка. Фото с камер видеонаблюдения

- Александр Григорьевич, сразу после ЧП известный авиационный эксперт, заслуженный пилота СССР, член Комиссии Общественного Совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов прокомментировал "КП" - Иркутск": "Случай рядовой". Вы согласны с утверждением?

- Конечно. Целиком согласен с коллегой - случай действительно рядовой. Вечером после ЧП в прессе прочитал: "Произошло разрушение пневматика". В каких случаях при посадке может лопнуть пневматик? (Пневматик – это колесо – прим. Ред.). Вследствие чрезмерного износа. У каждого пневматика есть определенная степень износа. Пневматик, покрышки, возможно, были вовремя не заменены или повреждены. Хотя одновременный износ четырех колес и выход из строя маловероятен.

- Да, ведь лопнуло не одно, а четыре колеса…

- А это указывает на грубую посадку с перегрузкой – вторую вероятную причину. Что это означает? Самолет шлепнулся на землю, то есть не плавно приближался к полосе, а вертикальная скорость была выше допустимой. То есть скорость снижения, падения высоты, была выше допустимой.

Самолет долго оставался на полосе. Фото: СУ СК на транспорте.

- То есть вы говорите о том, что посадка была жесткой?

- Я не привязываюсь к определенному случаю, а только рассказываю, какие могут быть причины. Их три основных. Изношенность пневматиков, грубая посадка, то есть посадка с большой вертикальной скоростью и отказ автоматики растормаживания колес, когда колесо не прокручивается, а резко затормаживает, резко зажимается тормозами и из-за трения может разрушиться. При этом, учитывайте, колесо еще может быть нагретым и лопнуть. У самолета, если не сработала антиюзовая система, то пневматики юзят по бетонке, идут юзом, стираются. Намертво "хватают" взлетно-посадочную полосу и стираются.

Пассажиры слышали грохот. Фото: Яна ЛИСИНА

А что произошло на самом деле, ответит следствие. В основе метода авиационных происшествий лежит метод версий. Выдвигается много предположений и потом методом исключения, наконец, специалисты приходят к истине.

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