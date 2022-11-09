Стали известны подробности о женщине из Бурятии, которая проломила голову 5-месячной девочке. Фото: СУ СКР по Бурятии.

Жуткая история из Бурятии, где женщина проломила голову 5-месячной девочке, обрастает новыми подробностями. Напомним, в ночь на 5 ноября 24-летняя женщина спьяну поссорилась с подругой, схватила ее спящую дочь и с силой бросила на пол. Малышка получила травмы, в том числе переломы костей черепа. Сейчас она в больнице, под наблюдением врачей.

В Бурятии женщина проломила голову 5-месячной девочке

Что известно о семьях? Следователи рассказали, что подруги два года жили в одном доме, выпивали, нигде не работали. При этом жалоб на них раньше не было.

- Семьи на учете не состояли, никаких сообщений о них не поступало, - рассказали "КП"-Иркутск в отделе опеки и попечительства администрации Прибайкальского района Бурятии. - У нападавшей женщины - двое детей, сейчас они находятся у бабушки. Она, насколько нам известно, сельский депутат.

Тем временем, СК Бурятии расследует уголовное дело в отношении женщины, которая проломила голову 5-месячной девочке. Статья - "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего". Прокуратура республики поставила расследование на контроль.

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