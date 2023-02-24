«Сказал, что упала на гвоздь». Житель Бурятии из ревности ударил ножом свою возлюбленную

Житель Бурятии набросился с ножом прямо на собственную возлюбленную. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очередная сцена ревности едва не закончилась трагедией. Житель Бурятии набросился с ножом прямо на собственную возлюбленную.

Суд установил, что между парой произошла ссора. В ходе выяснения отношений, разъяренный мужчина толкнул свою подругу в спину так, что она упала. После этого он схватил нож и ударил им девушке в спину. Испугавшись наказания, мужчина вызвал скорую помощь. Прибывшим на место медикам и свидетелям он рассказал выдуманную легенду о том, что якобы возлюбленная сама случайно упала на гвоздь.

- Суд переквалифицировал действия виновного с покушения на убийство на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, - рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Республики Бурятии.

При назначении наказания суд учел смягчающие наказание обстоятельства, включая мнение потерпевшей, которая не настаивала на строгом наказании. Мужчине назначали наказание в виде четырех лет лишения свободы. Однако обвиняемый не согласился с таким решением и подал апелляцию. Но суд вышестоящей инстанции оставил приговор без изменений.

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