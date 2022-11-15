Нелепая ошибка: ревнивец из Бурятии убил незнакомца, приняв его за любовника жены. Фото: СУ СКР по Бурятии.

В бурятском селе Корсаково разыгралась трагедия. Житель села, 74-летний мужчина, потерял супругу: женщина куда-то вышла, а ревнивый муж подумал, что она направилась к любовнику. Приложился к бутылке и пошел ее искать, а с собой прихватил охотничий нож.

- Проходя по одной из улиц, пенсионер увидел, как из дома одинокого пожилого односельчанина выходит женщина, которую он из-за плохого зрения принял за супругу, - рассказывают подробности в СУ СКР по Бурятии. - Он решил разобраться с предполагаемым соперником, зашел в дом, откуда вышла женщина, напал с ножом на хозяина, нанес ему два удара клинком в бедро и скрылся.

На крики раненого сбежались соседи, вызвали скорую. Но мужчина умер до приезда медиков.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Ревнивец сначала уверял, что к преступлению непричастен, но улики против него. Мужчину видели возле дома убитого, а затем нашелся и нож - его подозреваемый спрятал у близкого родственника.

Пенсионера взяли под стражу, следователи разбираются в этой истории.

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