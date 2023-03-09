Спасатели продолжают обследовать квартиры: опубликован список пострадавших при взрыве в доме в Чите. Фото: правительство Забайкальского края

Список пострадавших при взрыве в доме в Чите 9 марта 2023 года опубликовали в правительстве Забайкальского края. Напомним, В 08.50 по московскому времени в экстренные службы поступило сообщение о том, что в поселке Антипиха на улице Боровая, 6 произошло обрушение крыши и двух этажей многоквартирного дома. Причина случившегося – взрыв бытового газа. За несколько часов из-под завалов спасателям МЧС удалось вызволить больше десятка человек. На месте работали шесть бригад скорой медицинской помощи.

В списке пострадавших при взрыве дома в Чите сегодня взрослые и дети

- 12-й человек благополучно эвакуирован после взрыва газа в Антипихе. Женщину осматривают сотрудники скорой помощи, - сообщили власти Забайкалья.

Известно, что из разрушенного подъезда эвакуировали 10 взрослых и двоих детей. Однако некоторые из них не получили серьезных травм и не нуждались в госпитализации. О погибших не сообщается.

- На данный момент при взрыве газа в Антипихе пострадали три человека, в том числе один ребенок. Пострадавших госпитализируют в городскую клиническую больницу №1, - заключили в правительстве региона.

После обследования разрушенных квартир, которые находятся на 4 и 5 этажах, сотрудники МЧС начали расчищать двор дома на Боровой. Идет подготовка к разбору разрушенных конструкций. Таким образом, в список пострадавших при взрыве в доме в Чите 9 марта 2023 года вошли как взрослые, так и маленькие дети.

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