Сайт "КП"-Иркутск набрал в ноябре больше 1 млн уникальных посетителей Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Сайт irk.kp.ru в ноябре 2022 года установил новый показатель по уникальным посетителям - за неполный месяц их набралось 1 млн 26 тысяч! А также собрал 1 млн 890 тысяч просмотров. Таковы данные счетчика LiveInternet. Для сравнения, в ноябре прошлого года на сайт "КП"-Иркутск зашли 740 тысяч уникальных посетителей. Вот такой прирост! А это означает, что наши тексты нужны и важны людям.

Итак, какими материалами больше всего интересовались читатели нашего сайта в ноябре? В первую очередь, это истории - трагические, серьезные, счастливые - но главное, для людей и про людей. В лидерах - эксклюзивные материалы про жуткую трагедию в Бурятии, где насмерть замерзла 4-летняя малышка (до 65 тысяч просмотров на материал) и история о том, как сибирячка похудела и преобразилась назло мужу-изменщику (больше 34 тысяч просмотров). А еще на сайте irk.kp.ru в ноябре активно читали продолжение про иркутских Бонни и Клайда и дневник мобилизованного из Иркутской области.

Но «КП»-Иркутск - это не только сайт. Это ежедневная газета, где публикуются наши лучшие материалы. Это самые актуальные новости и интервью на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91.5 FM и на 99.5 FM в Братске, а также на сайте irk.kp.ru из любой точки мира.

И, конечно же, социальные сети! В нашей группе во «ВКонтакте» - 52,6 тысячи подписчиков, в «Одноклассниках» - 57 тысяч, в канале в мессенджере «Телеграм» - 2,1 тысячи. Для аудитории регулярно разыгрываются подарки - билеты на концерты, наборы роллов и другие презенты.

Проводятся конкурсы и на сайте irk.kp.ru, сейчас это «Мамы в погонах 2022 в Иркутске» для сотрудниц силовых структур и «Мой ласковый зверь 2022 в Иркутске» для всех, у кого есть домашние питомцы. Участвуйте и побеждайте!

Мы рады, уважаемые читатели и слушатели, что вы с нами! Благодарим за доверие, и работаем для вас в режиме реального времени.