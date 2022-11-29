«Морщимся, но пьем!»: три рецепта домашнего сока и йогурта от худеющего мэра Саянска Олега Боровского

Олег Боровский поставил цель похудеть к лету до 165 кг. Фото: редакция "Саянские зори"

- У меня суббота не может быть без готовки! - рассказывает мэр Саянска Олег Боровский. - В такой холодный, морозный денечек, уже похожий на настоящую зиму, куриный бульон с белыми грибами - самое то. Вкусно и полезно! Любимый самостряпанный хлебушек придется на время отставить, так как взялся за свою фигуру и наведение талии...

Сибиряки с интересом наблюдают за похудением Олега Боровского. На диету он сел еще в конце октября, когда попал в больницу с подозрением на инфаркт. Поставил цель постройнеть к лету на 30 кг - со 195 до 165. А чтобы точно не сорваться, поспорил с мэром Черемхово Вадимом Семеновым. Теперь на жирное, жареное, сладкое, мучное - табу.

- Теперь вместо рыбных пирогов и хлеба, буду готовить правильное питание, - говорит мэр Саянска. - Тяжело, но привыкаю. Нужно строго соблюдать режим. С моей работой не всегда получается, но я стараюсь. Я дал слово! Обязан сдержать!

Первые результаты, к слову, уже есть. С момента, как попал в больницу, Олег Боровский похудел на семь килограммов - до 188. Об этом он рассказал «КП»-Иркутск.

А своими полезными домашними рецептами мэр охотно делится со всеми в Телеграм-канале. Вот три из них:

1. Сок из моркови, свеклы и сельдерея

Вместо тестомеса теперь на кухне у него красуется соковыжималка. Попробовал сделать сок из моркови, свеклы и сельдерея.

Вот так выглядит полезный сок, приготовленный мэром. Фото: Телеграм-канал Олега Боровского.

- Честно? При всей полезности сельдерея, вкус на любителя. Пришлось немного добавить льда, теперь пью, говорят сплошные витамины, - пишет мэр.

2. Сок из моркови, яблока и сельдерея

Либо можно взять просто яблоко с сельдереем. Благодаря фрукту вкус получается немного слаще.

- Морщимся, но пьем! – восклицает Олег Боровский.

3. Домашний йогурт

Тут тоже все просто: надо смешать три литра молока, пачку закваски и поставить в мультиварку на режим «Йогурт» на восемь часов. При желании можно добавить замороженную облепиху, малину, чернику или другую ягоду.

- В итоге - натуральный, полезный, незатратный и вкусный йогурт. Закваски есть разные - для йогурта, мацони, айрана, - объясняет мэр. - Мне больше понравилась для йогурта. Рекомендую, вкусная, питательная и полезная пища.

«Классно! Надо попробовать сделать», «У вас все получится! Успехов!» - пишут сибиряки в ответ.

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